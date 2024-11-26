الخليج اليوم .. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ24 إلى لبنان (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصلت إلى مطار بيروت اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ24 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "الطائرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية".

وأشارت إلى أن "ذلك يأتي انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد، وتجسيدا للقيم والمبادئ الثابتة للسعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة لمواجهة جميع الأزمات والصعوبات التي تم بها".

المصدر: واس