شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. حرس الحدود يحبط تهريب 135 كيلوجرامًا من القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (135) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة نجران لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كذلك قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة جازان لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة نجران لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كذلك قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة جازان لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.