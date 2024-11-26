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اتهامات بهدر كبير بالأموال.. النزاهة النيابية تستضيف رئيس صندوق إعمار ذي قار

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية فيان دخيل في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، ان "اللجنة استضافت رئيس صندوق إعمار ذي قار، لوجود معلومات عن هدر كبير للأموال في هذا الصندوق، وكذلك على خلفية تقرير لديوان الرقابة المالية واتهامات بهدر كبير في الأموال المخصصة لأعمار المحافظة".

واضافت ان "رئيس الصندوق نفى تقرير ديوان الرقابة المالية".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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