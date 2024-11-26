انت الان تتابع خبر اتهامات بهدر كبير بالأموال.. النزاهة النيابية تستضيف رئيس صندوق إعمار ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية فيان دخيل في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، ان "اللجنة استضافت رئيس صندوق إعمار ذي قار، لوجود معلومات عن هدر كبير للأموال في هذا الصندوق، وكذلك على خلفية تقرير لديوان الرقابة المالية واتهامات بهدر كبير في الأموال المخصصة لأعمار المحافظة".



واضافت ان "رئيس الصندوق نفى تقرير ديوان الرقابة المالية".

