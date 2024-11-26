شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3670 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، قليلا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس صباحا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر، 4194.25 جنيه للبيع، و4141.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في مصر، 3844.75 جنيه للبيع، و3823.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر، 3670 جنيها للبيع، و3650 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في مصر، 3145.75 جنيه للبيع، و3128.5 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في مصر، 2446.75 جنيه للبيع، و2433.25 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء في مصر، 2097.25 جنيه للبيع، و2085.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، 29360 جنيها للبيع، و29200 جنيها للشراء.