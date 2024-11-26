تكنولوجيا: تفاصيل غير متوقعة حول تصميم هواتف iPhone 17 Pro القادمة من ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تفاصيل جديدة نشرت اليوم حول الجيل القادم من هواتف الأيفون، والتي أشير فيها إلى خطط ابل لإجراء تغييرات كبيرة في تصميم إصدارات الشركة القادمة من هواتف iPhone 17 Pro.

ركزت العديد من التسريبات السابقة على التصميم المتوقع لإصدار ابل القادم iPhone 17 Air، حيث يأتي هذا الإصدار بنقطة تسويق رئيسية في تصميم فائق النحافة مقارنة بإصدارات ابل الأخرى من هواتف الأيفون.

إلا أن أحدث التفاصيل أكدت على أن ابل تتجه أيضاً لدعم هواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max بتغييرات كبيرة في التصميم على غير المتوقع.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن تدعم ابل هواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max بتصميم من الألومنيوم في الإطارات، حيث تعود ابل لإستخدام الألومنيوم في تصميم إصدارات Pro بعد تبني تصميم التيتانيوم في اثنان من الأجيال السابقة من هواتف Pro.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن ابل تدعم إصدارات Pro بوحدة كاميرة رئيسية مميزة بتصميم مستطيل بارز في الجهة الخلفية، على أن تتميز وحدة الكاميرة أيضاً بتصميم من الألومنيوم كبديل للتصميم الزجاجي، كما تتميز وحدة الكاميرة بتصميم أكبر مقارنة بالإصدارات السابقة.

كما تؤكد التفاصيل على أن هواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max ستأتي بتصميم من الألومنيوم في الجزء العلوي من الغطاء الخلفي، بينما يتميز الجزء السفلي بتصميم زجاجي لدعم هذه الإصدارات بالشحن اللاسلكي، لذا نترقب مزيد من التفاصيل لتأكيد صحة هذه التسريبات.

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