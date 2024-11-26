وزير الرياضة يصطحب رئيس البارالمبية الدولية فى جولة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة

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اصطحب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، السيد أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، في إطار زيارته الرسمية إلى مصر فى زيادة لنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة،



وأكد وزير الشباب والرياضة على ان التطور الكبير الذي تشهده رياضات ذوي القدرات الخاصة في مصر يعكس رؤية القيادة السياسية حيث يظهر هذا الاهتمام جلياً في رؤية الدولة المصرية، والتي تولي أهمية كبيرة لتجهيز المنشآت الشبابية والرياضية لتكون مؤهلة لاستقبال ذوي القدرات الخاصة.



وزير الرياضة مع رئيس البارالمبية



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جانب من جلسة وزير الرياضة مع رئيس البارالمبية الدولية

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بالإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة حرصت على تحقيق المساواة بين الرياضيين الأسوياء وذوي الهمم فيما يتعلق بجوائز الميداليات الدولية للبطولات. وأكد أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من التزام الدولة المصرية بتقدير إنجازات جميع الرياضيين دون تفرقة، وتعزيز قيم العدالة والاحترام، وتشجيع ذوي الهمم على الاستمرار في تحقيق النجاحات التي ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.

من جانبه، أشاد السيد أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، بمستوى البنية التحتية الرياضية التي تتمتع بها مصر، خاصة ما شاهده في القرية الاولمبية امس، مشيرا الى ان هذا التطور يعكس رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الرياضة البارالمبية في مصر. مشددا على ان المنشآت في مصر ليست فقط حديثة، بل تم تصميمها بشكل يضمن تكامل جميع الرياضيين، بما في ذلك أصحاب الهمم.

واضاف بارسونز قائلا: "لقد وجدت هذا واضحاً في اهتمام الوزارة والدولة المصرية بذوي القدرات الخاصة، من خلال المنشآت المجهزة التي تلبي احتياجاتهم، والاهتمام بمختلف الرياضات، ودمج ذوي القدرات الخاصة والرياضيين البارالمبيين في الأنشطة الرياضية. هذا الجهد الكبير يعكس التزاماً حقيقياً بتنمية قدراتهم وتعزيز دورهم في المجتمع الرياضي. مصر تلعب دوراً حيوياً في دعم الحركة البارالمبية، ونحن نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.”