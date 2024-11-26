العراق يشهد اجتماعًا ثلاثيًا حول أهمية الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عُقد في العاصمة العراقية؛ بغداد، صباح اليوم، اجتماع ثلاثي شارك فيه كلٌ من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي نائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية ألكساندر نوفاك، بصفتهما الرئيس والرئيس المشارك لمجموعة أوبك بلس، ووكيل شؤون التوزيع في وزارة النفط في جمهورية العراق علي معارج البهادلي.

وقد أكّد المشاركون في الاجتماع أهمية الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، ونوّهوا بالدور الذي تقوم به مجموعة “أوبك بلس” في هذا الإطار.

كما أكّدوا أهمية تعاون دول أوبك بلس والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات التطوعية، بما في ذلك التخفيضات التطوعية التي اتفقت عليها الدول الثماني، وبالتعويض عن الزيادة في الإنتاج.

‎من جانبه، أكّد وكيل شؤون التوزيع في وزارة النفط في جمهورية العراق جدية وعزم العراق على الالتزام الكامل بالاتفاق، والتخفيضات التطوعية، وبالتعويض عن الزيادة في الإنتاج، وفق الجدول المُحدّث الذي قدمته جمهورية العراق إلى أمانة منظمة أوبك.

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