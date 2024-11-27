شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر 2007 يدخل معسكراً مكثفاً استعداداً لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يدخل منتخب مصر مواليد 2007، بقيادة المدير الفنى أسامة نبيه، معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

ويخوض الفريق معسكراً مفتوحاً بداية من غد الأربعاء بمشروع الهدف، ويأتي هذا المعسكر في ختام سلسلة من الاستعدادات المكثفة، والتي شملت معسكراً مغلقاً بالإسكندرية و3 مباريات ودية أمام منتخب روسيا.

يقام المعسكر بداية من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبل فى مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر فى إطار استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

يضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى وحاتم رضا منسقا اعلاميا ود. ايمن فريد طبيبا ود محمد محروس أخصائى علاج طبيعى وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.