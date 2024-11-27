شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يضمن البقاء بقيادة هجوم الأهلى ضد البنك بعد التألق أمام استاد أبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

ضمن محمود كهربا لاعب الأهلى البقاء فى قيادة هجوم فريقه فى مباراته أمام البنك الأهلى يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى المصرى، بعدما تألق فى مباراة استاد أبيدجان الإيفوارى أمس الثلاثاء فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وتألق محمود كهربا فى مباراة الأمس وسجل هدفين وصنع الثالث بعد فترة من عدم التوفيق، لينجح فى إقناع الجهاز الفنى بأنه الأحق لتعويض غياب الفلسطينى وسام أبو على، والذى يغيب للإصابة بشرخ إجهادى فى مشط القدم، والتى تعرض لها خلال تواجده فى معسكر منتخب فلسطين الأخير.

وواصل وسام أبو على الغياب عن الأهلى للمباراة الثانية على التوالى بعدما غاب عن مباراة الاتحاد السكندرى فى الدورى، والتى تعادل فيها الفريق الأحمر بهدف لكل فريق.

ويحدد الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى البرنامج التحضيرى لمباراته أمام البنك الأهلى فى الأول من ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى، حيث يعقد مارسيل كولر جلسة مع الجهاز المعاون له خلال الساعات القادمة للاتفاق على برنامج التحضير لمواجهة البنك والخطط الفنية والأحمال البدنية التى سيحصل عليها اللاعبون خلال تلك التحضيرات وحتى موعد المباراة.

ويسعى فريق الأهلى إلى تصحيح المسار فى بطولة الدورى المصرى واستعادة نغمة الانتصارات، بعد الوقوع فى فخ التعادل الإيجابى أمام الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية، وحرمته من مواصلة الانتصارات والانفراد بصدارة الدورى المصرى.

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة البنك الأهلى بالجولة الرابعة للدورى المصرى ضمن خطة الحفاظ على اللقب.