شكرا لقرائتكم خبر عن أنكوش أرورا: مصر محور إقليمى محتمل لصناعة السيارات يتطلب استراتيجية طويلة المدى والان مع تفاصيل الخبر

قال أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة منصور، علي هامش إحدي مؤتمرات السيارات أن التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع السيارات عالميًا سريعة جدا، مشيرًا إلى أهمية التعاون الإقليمي.

وكشف "أرورا" أنه مع هذه التغيرات، تظهر مصر كمحور إقليمي محتمل وجيد يتطلب استراتيجيات استثمار طويلة المدى لتحويل البلاد إلى مركز رئيسي لصناعة السيارات.

يذكر أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تعزيز صناعة السيارات والصناعات المغذية محلياً وتحفيز القطاع التصديري، تهدف إلي مضاعفة الصادرات بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.

إذ تعتبر الصادرات من أهم مصادر الاقتصاد القومي، حيث تلعب دوراً رئيسياً في جلب العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.