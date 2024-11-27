شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك عنده نزلة برد.. مشروبات احرصى عليها وأخرى تجنبيها والان مع تفاصيل الخبر

تنخفض شهية الأطفال أثناء الإصابة بدور مرض، وخاصة نزلة البرد، المزعجة التي تسبب لهم الكثير من الأعراض، ووفقا لتقرير نشر في موقعى هيلث لاين الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، و mackoulpediatrics ، فإن الطفل الصغير يمكن أن يتخطى نزلة البرد المزعجة من خلال مجموعة من النصائح والأكلات والمشروبات الصحية التي تخفف من أعراض المرض.

تابع التقرير موضحا أن نزلة البرد عند الأطفال قد تسبب الحمى والإسهال وآلام الجسم والتهابات الحلق والأنف والتعب العام وعدم القدرة على بذل الجهد الكاف المعتاد، كذلك السعال الشديد في بعض الحالات، والبلغم كذلك.

الشاي الدافئ للطفل الصغير مفيد للغاية شريطة الكميات البسيطة.

تجنب العصائر الحمضية كالبرتقال والليمون، وذلك لأنها قد تؤذى حلق الطفل وجهازه التنفسى.

العصير البارد عليك بتجنب تقديمه لطفلك.

المرق والشوربة الدافئة الصحية، من الهام جدا تقديمها للطفل.

البسكويت المصنوع من القمح من الخيارات الصحية للغاية.

المكرونة البيضاء المسلوقة.

عصير الفاكهة غير بارد مفيد للطفل بشدة مثل عصير العنب المعزز للمناعة.

شوربة الدجاج أحد أهم الخيارات الصحية والمفيدة للصحة والجسم والنشاط.

لا تجبر طفلك على تناول كميات كبيرة من الطعام لضعف شهيته واحتمالية التهاب أمعائه.

أكلات ومشروبات لعلاج نزلة البرد عند الأطفال وأخرى ابتعدى عنها