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الامارات | تحديد موعد عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية في عجمان

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مينا غالي- عجمان 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان أن عطلة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة لموظفي الجهات الحكومية في عجمان ستكون يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 2 و3 ديسمبر 2024م، على أن يُستأنف العمل الرسمي يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024م.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها سائلين الله أن يعيدها بالخير و والازدهار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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