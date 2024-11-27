شكرا لقرائتكم خبر عن 35 يومًا فقط تفصل المعلمين عن نهاية رصيد الإجازة الاضطرارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم أن 35 يومًا فقط تفصل المعلمين والمعلمات عن نهاية رصيد الإجازة الاضطرارية لعام 2024.

وأشارت إلى أن رصيد هذا العام سينتهي مع نهاية ديسمبر الجاري، داعيةً منسوبيها إلى المسارعة في استخدامه قبل فوات الأوان.

وتُعد الإجازة الاضطرارية متنفسًا للمعلمين في مواجهة الظروف الطارئة، حيث تمنحهم 5 أيام مدفوعة الأجر خلال السنة المالية الواحدة. ولا تؤثر هذه الإجازة على تقييم الأداء الوظيفي أو حركة النقل الخارجي، كما تُحسب ضمن سنوات الخدمة.



هل تُرحل الإجازات؟



وشددت الوزارة على ضرورة موافقة المدير المباشر للحصول على الإجازة، مع التأكيد على عدم إمكانية ترحيل الرصيد المتبقي إلى العام التالي.

ودعت الوزارة منسوبيها إلى مراجعة أرصدتهم من خلال نظام ”فارس“ الإلكتروني، الذي يُتيح معلوماتٍ دقيقة حول رصيد الإجازة وتواريخ الاستخدام، بما يضمن الاستفادة القصوى من هذا الحق وتحقيق التوازن بين الالتزامات المهنية والشخصية.