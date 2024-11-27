شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان 8 أشخاص بينهم ستة أطفال بسبب الفيضانات في سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة في سريلانكا، اليوم الأربعاء، فقدان ثمانية أشخاص، بينهم ستة أطفال، كانوا عائدين من المدرسة، عندما أغرفت مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة جرارًا زراعيًا كانوا يستقلونه.

وتشهد سريلانكا أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية منذ يومين، أدت لغمر المنازل والحقول والطرق بالمياه، وأجبرت السلطات على تعليق خدمة القطارات بين المناطق الجبلية التي تقوم بزراعة الشاي. خسائر مادية

أوضحت الشرطة أن المياه جرفت جرارًا زراعيًا يحمل 11 تلميذا مساء أمس الثلاثاء في شرق البلاد.

وقد تم إنقاذ خمسة أطفال، في حين ما يزال ستة أطفال وسائق الجرار وشخص آخر في عداد المفقودين في بلدة كارايتيفو.

وأوضحت الشرطة أن عملية البحث جارية عن المفقودين.

وحتى اليوم، تم نقل أكثر من 3000 شخص إلى مراكز إجلاء، كما تضرر نحو 600 منزل. وتم نشر قوات الجيش والبحرية لإنقاذ الضحايا وتوفير الطعام والمستلزمات الضرورية الأخرى للمتضررين.