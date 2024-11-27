شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق غرف السياحة: ضوابط الحج هذا العام تراعى مختلف الفئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف السياحية، على أن ضوابط الحج هذا العام تضمنت إضافة بنود جديدة تراعي تنوع الشرائح المجتمعية، موضحا أن مستويات الحج السياحي هذا العام تشمل تقسيمات متنوعة لفئات الخمس نجوم (مستوى أ - ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب - ج)، والبري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

وقال إيهاب عبد العال، في بيان صادر عنه، إن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية للمواطنين وزيادة فرص حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.

ولفت إلى أن ضوابط الحج التي صدرت خلال العام الماضي كانت جيدة للغاية، والدليل على ذلك أن التقرير الرسمي لبعثة الحج والخاص بالحج السياحي رصد 9 حالات وفيات فقط بين الحجاج معظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ولم يذكر التقرير أي حالة وفاة بسبب التدافع أو التعرض لضربات الشمس، كما لم يتم الإبلاغ عن فقدان أي حاج.

وأشار إلى أن كثرة حالات الوفاة خلال موسم الحج الماضي سببها التأشيرات غير النظامية وتأشيرات الزيارة، مؤكدا أن هناك 36 شركة سياحة قد انتهى نشاطها بسبب ارتكاب مخالفات تسببت في أزمة وفاة الحجاج التي وقعت خلال العام الماضي.

وشدد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف السياحية، على ضرورة أن يتوجه المواطنين الراغبين في أداء الحج إلى شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام والحصول على تأشيرة حج، ويمكن للمواطن من خلال البوابة المصرية للحج والعمرة ووزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، التأكد من تراخيص الشركة المنظمة للحج.

وأشار إلى ضرورة الابتعاد عن الوسطاء والسماسرة الذي يقدمون عروضا وهمية للحج الرخيص، والتي تسببت في أزمة وفيات الحجاج خلال العام الماضي.

وتابع: في حال حصول المواطن على تأشيرة مجاملة عليه أن يتوجه إلى شركات السياحة والانضمام إلى أحد البرامج الرسمية للحج وذلك لضمان سلامته وأمنه، مشيرا إلى أن غرفة شركات السياحة والسفر خصصت هذا العام أكثر من 15 مليون جنيه للتوعية بطرق الحج الآمن.