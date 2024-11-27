شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة التليفون الأرضى.. سداد الفاتورة حسب موعد كل عميل فى نظام الدفع المسبق والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودها لتطوير خدماتها وتحسين تجربة العملاء، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن انتقال غالبية مشتركيها إلى نظام الدفع المسبق لسداد فاتورة التليفون الأرضي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتوفير خيارات أكثر مرونة للمستخدمين بحسب مصادر لليوم السابع.

وأوضحت الشركة أن العملاء باتوا يعتمدون بشكل كبير على نظام الدفع المسبق، حيث يتيح لهم التحكم في استهلاكهم بشكل أفضل من خلال السداد مقدمًا، كما تختلف مواعيد السداد بين المشتركين؛ فبينما يفضل البعض الدفع شهريًا، يختار آخرون السداد كل ثلاثة أشهر بشكل مسبق.

أما عن مواعيد دفع الفاتورة فسيكون مختلف حسب موعد سداد الفاتورة لكل عميل، حسب نظام الدفع المسبق الجديد، وفي العموم سيكون بداية من يوم 1 في الشهر، وبحد أقصى يوم 20 قبل تطبيق الغرامة أو قطع الخدمة عن المستخدم.

ورغم هذا التحول الكبير، لا تزال نسبة قليلة من العملاء على النظام التقليدي الذي يعتمد على إصدار الفاتورة كل ثلاثة أشهر بعد الاستهلاك، وتعمل الشركة على تحويل هؤلاء العملاء تدريجيًا إلى نظام الدفع المسبق في إطار خطتها لتحسين الخدمات وضمان سهولة التعامل مع الفواتير.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لمواكبة التطورات التقنية وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، مع تقديم خدمات تضمن الشفافية والمرونة في الدفع، وهو ما يعزز ثقة المشتركين ويدعم كفاءة النظام المالي للشركة.