شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يتوقع انخفاض الإيرادات الدولارية لـ"حديد عز" بعد تعطل مصنع السويس والان مع تفاصيل الخبر

حدد تقرير لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، الأثر المتوقع لتعطل فرن الصهر لشركة العز لصناعة الصلب المسطح بالسويس لشركة حديد عز، فالنسبة للإنتاج، توقع التقرير انخفاض متوقع بكامل القدرة الإنتاجية لفرن الصهر المتضرر، والبالغ 1.6 مليون طن سنويًا من إجمالي الطاقة الإنتاجية التصميمية للمصانع الأربعة البالغة 7 ملايين طن سنويًا، بجانب ذلك، تهديد بانخفاض في الكمية المنتجة من منتجات الصلب المسطح بمصنع السويس البالغة 1.2 مليون طن سنويًا من إجمالي الكمية المنتجة من منتجات الصلب المسطح بالمصانع الأربعة البالغة 2.3 مليون طن سنويًا.

وبالنسبة للإيرادات، توقع تقرير شركة مباشر، انخفاض متوقع في إيرادات شركة حديد عز المقومة بالعملة الأجنبية، نتيجة انخفاض متوقع في الكمية المباعة من منتجات الصلب المسطح في السوق المصرية، نتيجة انخفاض متوقع في الكمية المنتجة من منتجات الصلب المسطح على مدار مدة الصيانة المقدرة بعدد 9 أشهر، خاصة وأن منتجات الصلب المسطح موجه للسوق التصديرية أكثر من السوق المحلي.

قال التقرير، إن شركة حديد عز تمتلك عدد 2 محول فرن صهر بمصنع السويس، لذا سيتم التناوب في ورشة فرن الصهر رقم 1 بين صب الألواح والبليت لإنتاج الصلب المسطح وحديد التسليح على التوالي، بما يتوافق مع حجم الطلب بالسوق، كما ستغطي شركة التأمين تكلفة صيانة محول فرن الصهر رقم 2.

وكانت شركة حديد عز، قد أعلنت عن تعرض محول فرن الصهر رقم 2 لعطل جسيم، وهو تابع لشركة العز لصناعة الصلب المسطح بالسويس، وتم التواصل مع الشركة المصنعة، وفي ضوء التقييم الفني الأول فمن المتوقع أن تمتد فترة الصيانة لمدة 9 أشهر، وتم إخطار شركة التأمين بذلك.

وتمتلك شركة حديد عز، المجمع الصناعي لشركة العز لصناعة الصلب المسطح بالسويس، ويمتلك طاقة إنتاجية تبلغ 1.1 مليون طن سنويًا من حديد التسليح، و1.2 مليون طن سنويًا من الصلب المسطح بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 2.3 مليون طن سنويًا.

وبدأ الإنتاج المنتظم لفرن الصهر رقم 2 في مايو 2023، بالتعاون مع شركة دانيللي الإيطالية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.6 مليون طن سنويًا، وبتكلفة استثمارية بلغت 4.2 مليار جنيه، وبتمويل من قرض بلغ 2.2 مليار جنيه، وبتمويل ذاتي 2 مليار جنيه، وساعد الفرن في زيادة الإنتاج والمبيعات بشكل عام ومنتجات الصلب المسطح بشكل خاص، وفق تقرير شركة مباشر.