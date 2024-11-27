شكرا لقرائتكم خبر عن سعر طن الحديد اليوم.. يتراوح بين 37 ألف جنيه إلى مستويات 39000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية، آخر تطورات أسعار الحديد في الأسواق اليوم، مشيرا إلي حالة من الاستقرار في الأسواق وعدم حدوث تغيرات تذكر خلال شهر نوفمبر الجارى.

وأضاف، إن سعر طن حديد التسليح في المصانع يتراوح بين 36 ألف جنيه إلي مستويات 38200 جنيه، ويصل المستهلكين عند مستويات 37000 جنيه إلي 39000 جنيه بتراجع ملحوظ عند القياس على الشهر الماضي.

وأشار إلي أن السوق يشهد تفاعلا إيجابيا مع قرارات 6 مارس التي ساهمت في توحيد سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للعملات في مصر، وكذلك تدبير وإتاحة الدولار للمصانع.

وأوضح أن سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع كان يباع بـ 40700 جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي مما يجعل مؤشر الأسعار يتجه نحو الهبوط النسبي.