شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكدونالدز» تحاول استعادة زخم أعمالها بعد بضعة أرباع سنوية كئيبة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تأمل شركة "ماكدونالدز" أن تساعد عدة تغييرات كبيرة تقوم بها حاليًا في إعادة الزخم الذي فقدته خلال هذا العام الذي شارف على الانتهاء عبر تحسينات في كل الخدمات وإدخال تعديلات جديدة على قوائم الطعام لتكون أفضل وأرخص لكثير من العملاء، وفق ما ذكرت .
قال جو إيرلينجر رئيس شركات "ماكدونالدز" في الولايات المتحدة:"فيما يتعلق الأمر بالقيمة فإننا ندرك أنه لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع لقد عملنا بشكل وثيق مع أصحاب الامتيازات لدينا لإنشاء منصة جديدة تسمح لعملائنا بتحديد القيمة وفقًا لشروطهم الخاصة".
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وأعلنت ماكدونالدز الأسبوع الماضي أنها ستضخ 100 مليون دولار في التسويق والمساعدات للامتيازات التجارية الأكثر تضرراً من المخاوف الصحية.
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ويوجد في العالم 123 دولة لا يوجد بها مطاعم ماكدونالدز بما في ذلك عدد من الدول الجزرية الصغيرة.. ومن الدول الأخرى التي لا يوجد بها مطاعم ماكدونالدز كوريا الشمالية وروسيا وإيران وبرمودا وأيسلندا وغيرها.
وتختلف أسباب عدم وجود مطاعم ماكدونالدز في هذه الدول.
وفي بلدان مثل الصومال أو سيراليون، واجهت هذه البلدان اضطرابات سياسية فضلاً عن عدم الاستقرار الاقتصادي.
إجراءات لانتشال "ماكدونالدز"كشفت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة عن فئات جديدة من قوائم الطعام الصديقة للميزانية والتي سيتم طرحها في مطاعم الولايات المتحدة في 7 يناير 2025.
محاولات "ماكدونالدز" للتعافيتحاول ماكدونالدز إرجاع الشعلة لها من جديد ودعم نموها بعد بضعة أرباع سنوية كئيبة حيث تضاءل الاقبال على فروعها بين عملائها بعد ارتفاع متوسط سعر عناصر طعامها بنحو 40% على مدى السنوات الخمس الماضية، بما يتماشى مع ارتفاع التكاليف وفقًا للشركة.
قال جو إيرلينجر رئيس شركات "ماكدونالدز" في الولايات المتحدة:"فيما يتعلق الأمر بالقيمة فإننا ندرك أنه لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع لقد عملنا بشكل وثيق مع أصحاب الامتيازات لدينا لإنشاء منصة جديدة تسمح لعملائنا بتحديد القيمة وفقًا لشروطهم الخاصة".
مشكلات تؤجل تعافي "ماكدونالدز"كانت سلسلة مطاعم ماكدونالدز قد أحرزت بعض التقدم قبل تفشي البكتيريا الإشريكية القولونية في أكتوبر، مما تسبب في انخفاض حاد في المبيعات والزوار.
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وأعلنت ماكدونالدز الأسبوع الماضي أنها ستضخ 100 مليون دولار في التسويق والمساعدات للامتيازات التجارية الأكثر تضرراً من المخاوف الصحية.
تعزيز صورة الشركة عالمياًويقول ديفيد هينكيس أحد كبار المديرين في شركة "تكنوميك" وهي شركة أبحاث واستشارات لصناعة الأغذية: "إن إطلاق القوائم المخفضة (ماكفاليو) على المستوى العام يساعد في تعزيز الصورة الأوسع لماكدونالدز كعلامة تجارية موجهة نحو القيمة".
عراقيل أمام سلسلة المطاعمأضاف: "لا تزال حركة المرور في المطاعم في كل الأنحاء تواجه تحديات وهذا يمثل خط تفكير مفاده أن القيمة ستظل مهمة للمستهلك في المستقبل المنظور في وقتٍ لا يزال فيه التضخم مرتفعًا في أمريكا ودول كثيرة".
اقرأ أيضاً: ملكية وادارة مطاعم ماكدونالدز السعودية.. سعودية 100%نفخر بدورنا المتميز في دعم الأعمال الانسانية والخيرية
ويوجد في العالم 123 دولة لا يوجد بها مطاعم ماكدونالدز بما في ذلك عدد من الدول الجزرية الصغيرة.. ومن الدول الأخرى التي لا يوجد بها مطاعم ماكدونالدز كوريا الشمالية وروسيا وإيران وبرمودا وأيسلندا وغيرها.
وتختلف أسباب عدم وجود مطاعم ماكدونالدز في هذه الدول.
وفي بلدان مثل الصومال أو سيراليون، واجهت هذه البلدان اضطرابات سياسية فضلاً عن عدم الاستقرار الاقتصادي.