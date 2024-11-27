شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تفتح ملف الغابات الشجرية غير المستغلة والان مع تفاصيل الخبر

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، حصر المساحات غير المستغلة بالغابات الشجرية علي مستوي المحافظات، لاستغلالها بالكامل لصالح منتج نمطى أو اثنين يمكننا من إقامة صناعة، مع إمكانية طرحها للمستثمر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" والتوجيه بتعميمها على مستوى المحافظات لتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين ومضاعفة مساحة الرقعة الخضراء.

وقال "السجيني": "لا أريد الحكومة أن تحدثني عن البنكنوت وسعر الصرف لتحقيق النجاح، آخر شيء في منظومة النجاح هي البنكنوت، أنا شخصيا بدأت استثماري بمبلغ 30 ألف جنيه منحهم لي والدى، وبعد أيام فقدتهم، وعدت كما كنت، لكني أصريت علي المضي قدما نحو النجاح".

واستعرض "السجيني" التجربة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، حتي تحقق النموذج الذي نراه اليوم، قائلا: "انطلق في تنفيذ الفكرة وأنشأ لها شركة، ليصبح سعر المتر فى صحراء خاوية من 10 جنيهات إلي 10 آلاف جنيه، ومن عمل بالعاصمة جميعهم مصريين".

وعاد "السجيني" متحدثا عن الغابات الشجرية متسألا: "أريد الوقوف على حجم الخشب المستود، وأنواعه، والمتوقع زراعته في ظل المساحات المتبقية".