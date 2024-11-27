شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: ثروة ماسك تقفز إلى 350 مليار دولار منذ انتخابات 5 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتبرت تقارير صحيفة عدة إن وقوف رجل الأعمال الأثرى في العالم بجانب الرئيس المنتخب الجديد دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 كان بمثابة نعمة لإيلون ماسك، وأدى إلى قفزة هائلة في ثروته وأسهم شركاته. على حد سواء. ماسك.. أغنى شخص في العالم ذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية أن أغنى شخص في العالم أصبح أكثر ثراءً يوم الجمعة، حيث بلغت صافي ثروة ماسك رقمًا قياسيًا بلغ 347.8 مليار دولار وهذا يتفوق على رقمه القياسي السابق الذي سجله في نوفمبر 2021 عندما تجاوز صافي ثروة مؤسس شركة "تسلا" 340 مليار دولار وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

اقرأ أيضاً: على رأسهم إيلون ماسك.. مليارديرات قد يحمون الصين من ويلات ترامب ارتفاع أسهم تسلا ارتفعت أسهم تسلا منذ انتخابات 5 نوفمبر وارتفعت بنسبة 3.8٪ يوم الجمعة ومنذ يوم الانتخابات ارتفع السهم بنحو 40٪ على اعتقاد المستثمرين بأن نفوذ ماسك في إدارة ترامب سيفتتح عصرًا من إلغاء القيود التنظيمية التي ستفيد الشركة. كم زادت ثروة ماسك؟ يعد ماسك، أكبر مساهم فردي في تسلا وأصبح أغنى بنحو 83 مليار دولار منذ يوم الانتخابات وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

دفع التحالف مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب ماسك ومشاريعه إلى الصدارة حيث إن ماسك هو الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" فضلاً عن كونه مالك شركة إكس والرئيس التنفيذي لمشاريع أخرى بما في ذلك "نيورالينك" و"إكس إيه آي" و"بورينج كومباني". دور ماسك في حكومة ترامب حاليًا إلى جانب فيفيك راماسوامي سيشرفان على "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة والتي سميت على اسم عملة ميمي كوين.

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كما تضاعفت قيمة شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك بأكثر من الضعف خلال أسبوع في جولة تمويلية جديدة حيث ارتفعت إلى 50 مليار دولار مقارنة ببضعة أشهر مضت وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. إفلاس أمريكا وثراء ماسك وانتقد ماسك الوضع المالي للولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها "تتحرك بسرعة كبيرة نحو الإفلاس"، كاتبًا في منشور عبر منصة “إكس”: “أمريكا تتحرك الآن بسرعة كبيرة نحو الإفلاس”.

ويأتي رد ماسك تعليقا على منشور لإدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) عبر “إكس” بأن آخر مرة حققت فيها الولايات المتحدة فائضا في الميزانية كان في عام 2001 وأن الحكومة الأمريكية أنفقت أكثر من 6 تريليونات دولار في السنة المالية 2023 وجمعت “4.47 تريليون دولار فقط”. ماسك يتفوق على جميع المليارديرات تجاوز ماسك أقرانه في تصنيفات المليارديرات والتي غالبًا ما تشهد تبادل المتنافسين الأوائل للأماكن.

وحتى يوم الثلاثاء، كان ماسك أغنى بمقدار 100 مليار دولار من ثاني أغنى شخص وهو مؤسس "أمازون" جيف بيزوس. ماسك قد يضم "تيك توك" لإمبراطوريته كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولي الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" باتوا يسعون مؤخراً للتواصل مع الملياردير إيلون ماسك للحصول على رؤى بشأن الإدارة الأمريكية الجديدة.

أوضحت الصحيفة أن شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لتطبيق الفيديو بدأ في التواصل مع ماسك خلال الأسابيع الأخيرة، وفقاً لما نقلته عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها.

وأضافت أن تشيو والمسؤولين التنفيذيين الآخرين في الشركة الصينية الأم لـ "تيك توك" عملاق التكنولوجيا "بايت دانس"، ينظرون إلى ماسك باعتباره قناة مفيدة محتملة للتواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة وذلك في وقت تواجه المنصة احتمالاً وشيكاً لحظرها في الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.