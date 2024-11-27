شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة البيضاء والسوداء فى مصر: موسم تخفيضات بفرص مغرية وتحذيرات من حماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول شهر نوفمبر، تتزايد استعدادات الأسواق المصرية لموسم التخفيضات السنوي المعروف عالميًا بـ"الجمعة السوداء"، والذي تطلق عليه بعض الشركات محليا "الجمعة البيضاء"، حيث يشهد هذا الموسم إقبالًا من المستهلكين الذين يسعون للاستفادة من الخصومات على مختلف السلع، وسط تحذيرات من الوقوع في فخ العروض الوهمية أو التسوق غير الآمن.

تحذيرات جهاز حماية المستهلك

في إطار حرصه على حماية حقوق المستهلكين، أصدر جهاز حماية المستهلك في مصر تحذيرًا في نوفمبر 2023 يدعو فيه المواطنين إلى توخي الحذر أثناء التسوق خلال موسم التخفيضات، وشدد الجهاز على ضرورة التأكد من مصداقية العروض، مشيرًا إلى أن بعض المتاجر قد ترفع الأسعار قبل بدء التخفيضات لتوهم المستهلك بحصوله على خصم كبير.

نصائح للتسوق الآمن خلال الجمعة البيضاء

التأكد من الأسعار الأصلية: يُنصح المستهلكون بمقارنة الأسعار قبل وبعد الخصومات للتأكد من حقيقية العرض.

الحفاظ على الفواتير: أكد الجهاز أهمية الاحتفاظ بفواتير الشراء لضمان حق الاستبدال أو الاسترجاع في حال وجود مشكلة في المنتج.

الشراء من مصادر موثوقة: يُفضل التسوق من المتاجر المعروفة أو المنصات الإلكترونية الموثوقة التي تلتزم بمعايير حماية المستهلك.

التحقق من سياسة الاسترجاع: يجب التأكد من شروط استرجاع السلع أو استبدالها قبل إتمام عملية الشراء.

تجنب القرارات العشوائية: يُنصح بعدم الاندفاع نحو الشراء بسبب الإعلانات المغرية، وضرورة التحقق من الاحتياج الفعلي للسلعة.

فرص حقيقية وتحديات مستمرة

رغم التحذيرات، لا يمكن إنكار أن موسم "الجمعة البيضاء" يمثل فرصة كبيرة للمستهلكين للحصول على منتجات بأسعار أقل، خاصة مع عروض تشمل الأجهزة الإلكترونية والملابس وحتى السلع المنزلية، وتتنافس المتاجر التقليدية والمنصات الإلكترونية مثل "أمازون مصر" و"جوميا" لتقديم تخفيضات تصل إلى 70% في بعض الحالات.

دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة

أعلن جهاز حماية المستهلك عن تعزيز حملاته الرقابية خلال هذه الفترة للتأكد من التزام التجار بالقوانين، وملاحقة أي تجاوزات تتعلق بالعروض الوهمية أو الإعلانات المضللة. كما دعا المستهلكين إلى تقديم شكاوى عبر الخط الساخن (19588) أو من خلال تطبيق "جهاز حماية المستهلك" في حال تعرضهم لأي مشكلة.

وتعد الجمعة البيضاء فرصة للتسوق الذكي، ولكنها تتطلب وعيًا كاملًا بحقوق المستهلكين وتجنب الانسياق وراء الإعلانات الجذابة دون تحقق، ومع الجهود الرقابية المتزايدة، يبقى الوعي هو الحصن الأول لضمان تجربة تسوق آمنة ومربحة.

زالجمعة السوداء هي يوم عالمي للتخفيضات الكبرى يبدأ في الجمعة التالية لعيد الشكر في الولايات المتحدة، وعادةً ما يكون في نهاية شهر نوفمبر.

نشأت الفكرة في خمسينيات القرن الماضي، وأصبحت تقليدًا سنويًا ينتظره الملايين لشراء المنتجات بأسعار مخفضة، تمتد التخفيضات إلى المتاجر التقليدية والمنصات الإلكترونية، وقد انتشرت عالميًا، حيث تبنتها العديد من الدول، بما في ذلك مصر، مع تقديمها بطابع محلي لدى بعض الشركات مثل "الجمعة البيضاء".



