شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات وسط تداولات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها شركات البنك التجاري الدولي، وحديد عز، ومجموعة أي إف جي القابضة، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وجهينة للصناعات الغذائية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، فيما واصل مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 30149 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 37326 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 13252 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 8398 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 11506 نقطة، واستقر مؤشر الشريعة الإسلامية عند مستوى 3133 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 8441 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه عدد 15 ألف سهم، 75 ألف سهم، 750 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 605 أسهم، 225 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركتا مينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير عدد 10 آلاف سهم، 2000 سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 227 ألف سهم، 363 سهمًا، 9320 سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات مصر للأسمنت-قنا، واودن للاستثمارات المالية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 146 ألف سهم، 988 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 6250 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر العليا، والعبوات الطبية عدد 2000 سهم، 5.2 مليون سهم، على التوالي.



وفي سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، النتائج المالية المجمعة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إيرادات بلغت 28.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 9.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 190%، وبلغ صافي الخسارة 7.6 مليون جنيه مقارن مع 2.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 270%.

وفي سياق منفصل قالت شركة بريميم هيلثكير جروب، إن مجلس الإدارة وافق على توقيع عقود الاستحواذات على عقد شراء جميع أصول والعلامات التجارية وعقود شركة خدمات لإدارة المستشفيات بقيمة 240 مليون جنيه على أن يكون طريقة السداد 120 مليون جنيه نقدًا تسدد بعد زيادة رأس المال لاحقًا، و120 مليون جنيه يتم تسجيلها كرصيد دائن لصالح المساهم البائع ويستخدم هذا الرصيد في زيادات رأس المال لاحقًا، وتوقيع عقد شراء جميع أصول والعلامات التجارية وعقود شركة معامل عز لاب بقيمة 385 مليون جنيه، وتوقيع عقد شراء أصول ومساهمات شركة المعادي لاستحواذات المعامل بقيمة 478 مليون جنيه.

وفي سياق آخر قالت شركة حديد عز، إنه تم تعيين حسن أحمد نوح ليشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، إضافة لمنصب العضو المنتدب الذي يشغله بالفعل، على أن يكون له كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الإدارة، وكذا العضو المنتدب السابق التأشير بها في السجل التجاري، وذلك لحين إعادة تشكيل مجلس الإدارة والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.