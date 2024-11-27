الدفاع المدني يحذر من استمرار الأمطار على 4 مناطق

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طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبلوأوضحت أن أكثر المناطق المتضررة هي الرياض ومكة وعسير وجازان، إذ من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، على مكة المكرمة في القنفذة، والطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه والخرمة ورنية وتربة.ومن المتوقع هطول أمطار على عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة ورماح بالرياض، علاوة على تأثر محافظات في عسير وجازان.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية.



كما لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.