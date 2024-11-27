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جدة تستضيف المؤتمر الدولي 22 للأصول والمرافق والصيانة يناير القادم

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حذيفة القرشي - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، تستعد مدينة جدة لاستضافة المؤتمر الدولي الثاني والعشرين لإدارة الأصول والمرافق والصيانة، المقرر عقده خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2025.
يأتي هذا المؤتمر تحت شعار "استدامة التميز التشغيلي لرقمنة الأصول والمرافق والصيانة"، وبشراكة استراتيجية مع وزارة البلديات والإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التعليم والخدمات الصحية بوزارة الدفاع والشركة للكهرباء، وبالتعاون مع مجموعة من المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية مما يعكس اهتمام هذه الجهات بتحسين وتعزيز ممارسات إدارة الأصول والمرافق والصيانة، بمشاركة خبراء ومختصين من مختلف أنحاء العالم.

منصة لتبادل الخبرات والأفكار

في هذا الإطار قال الدكتور محمد الفوزان، رئيس المجلس العربي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة، بأن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار حول أحدث التطورات في مجال إدارة الأصول والمرافق، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التحول الرقمي.
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محمد الفوزان


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وأكد الفوزان أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق الاستدامة والتميز التشغيلي من خلال تبني تقنيات حديثة وجعلها جزءًا لا يتجزأ من منظومات العمل اليومية.

رفع مستوى إدارة الأصول والمرافق

كما أعرب الدكتور زهير السراج، رئيس المؤتمر، عن تطلعاته لإقامة مؤتمر ناجح يسهم في رفع مستوى إدارة الأصول والمرافق في المنطقة العربية، من خلال عرض التجارب الناجحة وتبادل الأفكار بين المشاركين، مثمنًا دعم مختلف الجهات بالمملكة لمثل هذه المؤتمرات التي تعزز من دورها الريادي في هذا المجال.
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زهير السراج


وأشار إلى أهمية مبادرات المملكة في إدارة الأصول والمرافق والصيانة، حيث تتبنى الحكومة استراتيجيات تهدف إلى تحقيق الكفاءة والفعالية، مشيرا إلى أن المؤتمر سيتضمن جلسات علمية وحلقات نقاش وورش عمل تركز على تسخير التكنولوجيا لتحقيق أهداف الاستدامة.
وختم الدكتور زهير السرّاج تصريحه بتوجيه الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لتفضله برعاية هذا المؤتمر الهام.
يتطلع المشاركون في هذا المؤتمر إلى استفادة قصوى من أجواء العلم والمعرفة، وفتح أفق جديدة للابتكار في مجال إدارة الأصول والمرافق لضمان مستقبل أكثر استدامة وفعالية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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