جدة تستضيف المؤتمر الدولي 22 للأصول والمرافق والصيانة يناير القادم

فقدان 8 أشخاص بينهم ستة أطفال بسبب الفيضانات في سريلانكا

الدفاع المدني يحذر من استمرار الأمطار على 4 مناطق

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية