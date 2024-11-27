وزير الخارجية الروسي: الوضع في الشرق الأوسط مستمر في التدهور نتيجة سياسات إسرائيل العدوانية

اشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الى أن "الوضع في الشرق الأوسط مستمر في التدهور نتيجة سياسات إسرائيل العدوانية"، لافتا الى أن "رغبة واشنطن في احتكار الوساطة والتضحية بقرارات مجلس الأمن من أسباب تدهور الوضع في الشرق الأوسط".

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