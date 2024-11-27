قوى الأمن عممت صورة شخص غادر منزل ذويه الكائن في محلّة خلدة

عمِّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المدعو: عباس علي بركات (مواليد عام 1984، لبناني)، الذي غادر منزل ذويه الكائن في محلّة خلدة- شارع "مدرسة لاسيم" بناية الأمير في الساعة 20،30 من تاريخ 23/11/2024 إلى جهة مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه".
وطلبت من "الذين شاهدوه أو لديهم أيّة معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة عرمون في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 05/818503، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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