خارجية قطر: نأمل أن يفضي وقف إطلاق النار في لبنان إلى اتفاق مماثل لوقف الحرب على غزة

رحّبت وزارة الخارجية القطرية، لي بيان دولة باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بعد العدوان الإسرائيلي الواسع الذي دام أكثر من شهرَين.

وأوضحا الخارجية القطرية، "أننا نأمل أن يفضي وقف إطلاق النار في لبنان إلى اتفاق مماثل لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة والاعتداءات على الضفة الغربية المحتلة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.