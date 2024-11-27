خارجية فرنسا: نتانياهو يحظى بالحصانة بعد مذكرة الجنائية الدولية بتوقيفه

رأت وزارة الخارجية الفرنسية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يحظى بالحصانة بعد مذكرة الجنائية الدولية بتوقيفه في تهم جرائم الحرب في غزة.

ويأتي ذلك رغم تأكيد الاتحاد الأوروبي ودول عدة الالتزام في تنفيذ قرارات المحكمة بشأن اعتقال نتانياهو في حال زيارته أراضيها، بينما تعارض الولايات المتحدة الأميركية هذا التوجه.

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.