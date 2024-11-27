شاهد| نوفمبر جليدي في كوريا الجنوبية.. رقم قياسي لم يسجل من 117 عامًا

الدمام - شريف احمد - تساقطت الثلوج بغزارة طوال الليل في العاصمة سيول، مما أدى إلى إصدار تحذير من الثلوج الكثيفة في مختلف أرجاء المدينة.

وتجاوز ارتفاع الثلوج في سيئول اليوم 16 سنتيمترا، محطمًا بذلك الأرقام القياسية لشهر نوفمبر منذ بدء تسجيل الأرصاد الجوية في أكتوبر 1907، بحسب ما ذكرته وكالة "يونهاب".

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ووفقًا لمرصد سيئول للأرصاد الجوية في حي جونغنو، بلغ أقصى تراكم للثلوج 16.5 سنتيمترا حتى الساعة السابعة صباحًاوسجل الرقم القياسي السنوي السابق 31 سنتيمترا في 24 مارس 1922، كما تراكمت الثلوج بسمك 20.6 سم و20.4 سم في حي سيونغبوك وحي غانغبوك على التوالي، وهو أمر نادر الحدوث في سيئول في السنوات الأخيرةواتخذت المدينة إجراءات لتنظيم حركة المرور على أربع طرق رئيسية في سيئول، مثل إنوانغسان-رو وسامتشيونغ-دونغ.وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية أن الثلوج ستستمر بالتساقط بمعدل يتراوح بين 1 و3 سنتيمترات في الساعة في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك منطقة سيئول الكبرى وأجزاء من إقليم شمال تشونغ تشيونغ، شمال جولا، وبعض المناطق الجبلية في إقليم شمال غيونغسانغ. كما من المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج حتى الليل في إقليم غانغوون