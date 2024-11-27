شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «ثروة» توافق على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

1. الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2024م بأتعاب وقدرها مبلغ 270 ألف ريال.

2. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (150,000) ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2023م) لرصيد الأرباح المبقاة البالغ (16,553,656) ريال كما في القوائم المالية نصف السنوية المنتهية في (30/06/2024م).

3. الموافقة على حذف المادة (9) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين.

4. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (9) تتعلق بـ(بتحويل الأسهم).

5. الموافقة على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم.

6. الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.

7. الموافقة على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الثروة البشرية لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد في تمام مساء أمس.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:1. الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2024م بأتعاب وقدرها مبلغ 270 ألف ريال.2. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (150,000) ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2023م) لرصيد الأرباح المبقاة البالغ (16,553,656) ريال كما في القوائم المالية نصف السنوية المنتهية في (30/06/2024م).3. الموافقة على حذف المادة (9) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين.4. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (9) تتعلق بـ(بتحويل الأسهم).5. الموافقة على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم.6. الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.7. الموافقة على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير.