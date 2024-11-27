تغيير اسم مسلسل ابن حرام لـ رانيا يوسف.. والعرض في 30 حلقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - قررت الشركة المنتجة لمسلسل رانيا يوسف الجديد، الذي كان يحمل اسم "ابن حرام" إلى تغييره بشكلٍ نهائي إلى "وادي النحل"، وذلك حسبما أكد مؤلف العمل الكاتب خالد الغيطاني، لـ"الخليج 365"، حيث جاء هذا القرار بناءً على رغبة الشركة المنتجة، دون أي تدخل من جهاز الرقابة.
انضمام لقاء سويدان للمسلسلوأوضح خالد الغيطاني أنّ "ابن حرام" كان مجرد اسم مبدئي، وكان هناك اتفاق منذ البداية لتغييره، حتى جرى الاستقرار بشكلٍ نهائي على "وادي النحل"، لافتاً إلى أنّ العمل شهد مجموعة من التغييرات خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد اعتذار المخرج محمد الخضري، والاستعانة بالمخرج زياد الوشاحي، حيث جرى انضمام عدد من الفنانين، أبرزهم لقاء سويدان.
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موعد العرض لم يُحسم بعدوأضاف الغيطاني أنّ المسلسل سيُعرض على مدار 30 حلقة، بعدما كان مُقرراً عرضه في 15 حلقة فقط، كما أنّ موعد العرض النهائي لم يُحسم حتى الآن، وإنّ كان سيُشارك في موسم دراما رمضان 2025 من عدمه، لافتاً إلى أنه يتبقى أسبوعان تقريباً على الانتهاء من التصوير بشكلٍ كامل.
تفاصيل شخصية رانيا يوسفوكشف عن طبيعة شخصية رانيا يوسف في المسلسل، موضحاً أنها تمثل جانب الشر في الأحداث، إذ ستظهر بشخصية شريرة، لكنها ستنال عقابها مع تعاقب الأحداث، مُعرباً عن آماله بأنّ ينال العمل إعجاب الجمهور فور عرضه على شاشات التلفزيون.
القائمة الكاملة لأبطال العملويُشارك في بطولة المسلسل بجانب رانيا يوسف، كلّ من أحمد صفوت، محمد جمعة، فريال يوسف، خالد زكي، هايدي رفعت، نوليا مصطفى، دعاء حاتم، أوزوريس، وآخرون، والعمل من تأليف خالد الغيطاني، ويدور حول فكرة ابن حرام ليس بالنسب فقط، ولكن هناك العديد من الأشخاص داخل العمل يتم إطلاق عليهم ابن حرام بسبب الكثير من الأشياء.
رانيا يوسف تنضم لـ"موضوع عائلي 3"يُذكر أن بطلة المسلسل رانيا يوسف، انضمت مؤخراً إلى أسرة الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" المقرر عرضه على إحدى المنصات قريباً، والعمل من بطولة: ماجد الكداوني، نور اللبنانية التي انضمت للعمل من الموسم الثاني، رنا رئيس، طه دسوقي، محمد شاهين، محمد القس، سما إبراهيم، محمد رضوان، ياسمينا العبد، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني.
رانيا يوسف في موسم الرياضكما تُشارك رانيا يوسف في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من خلال مسرحية جديدة، تحمل اسم "حاوريني يا كيكي"، بطولة دينا الشربيني وهالة صدقي، والمقرر عرضها لمدة خمس ليال على مسرح محمد العلي من الأربعاء 4 ديسمبر وحتى الأحد 8 ديسمبر المقبل.
وتدور أحداث المسرحية، في إطار كوميدي، حيث يتنافس ثلاثة أصدقاء كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة، مستخدمين أساليبهم الخاصة: الرومانسية، المال، والشهامة. لكن هذه المرة تتعقد الأمور بتدخل صاحبة الفندق التي تزيد من حدة المنافسة وتشعل الرهان، بينما تقع الفتاة في حيرة، حيث تبادلهم جميعًا نفس المشاعر. فمَن سينتصر في النهاية؟
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