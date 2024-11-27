الخليج اليوم .. رئيس الإمارات يصدر عفوا عن 2269 سجينا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس عفوا شمل 2269 نزيلا في المؤسسات الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.

وجاء أمر الإفراج بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتكفل آل نهيان بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص رئيس البلاد على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة وتحقيق استقرار أسرهم والتخفيف من معاناتها وإدخال الفرح إلى عائلاتهم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفي 13 يونيو الماضي أعلنت الإمارات الإفراج عن 1138 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة بمناسبة حلول عيد الأضحى في ذلك الوقت، وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصدر قرار الإفراج عن النزلاء وتكفل بتسديد الغرامات المستحقة عليهم.

المصدر: "وام"