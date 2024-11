إلتون جون يكشف تفاصيل فقدان البصر في عينه اليمنى: صدمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - تحديات صعبة يواجهها النجم الإنجليزي إلتون جون، البالغ من العُمر 77 عاماً، وجميعها متعلقة بالصحة، فمنذ عام 2020، وصحة جون صاحب المسيرة الفنية البارزة، والشهرة الواسعة، وهي في تدهور تدريجي، ووصلت لأسوأ حالتها خلال العام الجاري، وما جعل الأمر أكثر تعقيداً، هو إصابته خلال عطلة الصيف الماضية التي قضاها بجنوب فرنسا، بعدوى فيروسية شديدة في العين.

كلمات مؤثرة من ألتون جون

في مقابلة حديثة أجراها إلتون جون مع الإعلامي روبن روبرتس في برنامج "صباح الخير أمريكا"، كشف النجم العالمي عن تفاصيل مؤلمة تخص حالة عينيه، وقال إنه لا يزال يعاني من صعوبة في الرؤية بعد أشهر من إصابته بالعدوى الشديدة، وكشف أنه بات لا يستطيع الرؤية بعينه اليمنى بشكلٍ كلّي، لهذا السبب لم تصدر أي موسيقى جديدة حتى الآن.

أما بالنسبة لعينه اليسرى فهي الأخرى حالتها ليست جيدة، ويرى بها ولكن بشكلٍ طفيف، وأعرب عن مخاوفه من فقدانها هي الأخرى. ومع ذلك، لم يستسلم جون، وقال: "إني وجدت تشجيعاً من الجمهور وأملاً في تحسن عيني سأعود". وتابع: "أنا عالق في الوقت الحالي، لا أستطيع الذهاب إلى الاستوديو والتسجيل، ولا أستطيع حتى رؤية كلمات الأغنية، لا أستطيع أن أقرأ، ولا أستطيع أن أشاهد التلفاز، الأمر سبب لي صدمة كبيرة".

إصابة ألتون جون في صيف 2024

وقت إصابة إلتون جون بعدوى شديدة في عينه، أصدر بياناً عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، أعلن من خلاله: «خلال الصيف، كنتُ أعاني عدوى شديدة في العين تركتني برؤية محدودة في إحدى العينين. أتعافى حالياً، لكنها عملية بطيئة جداً، وستستغرق وقتاً قبل عودة البصر إلى العين المُصابة». وتابع: "ممتنّ جداً للفريق الممتاز من الأطباء والممرضات وعائلتي، الذين اعتنوا بي جيداً".

إلتون جون يوجّه الشكر للجمهور

في ظهورٍ سابقٍ له، تحدث إلتون جون عن تفاصيل أخرى تخص حالته الصحية، وذلك أثناء حضوره العرض الأول لفيلم Elton John: Never Too Late، وهو فيلم وثائقي من إخراج آر جي كاتلر، وديفيد فورنيش، يوثّق أهم المحطات في حياة جون. وقد حضر مخرجو الفيلم بصحبته، وتحدث النجم عن تفاصيل تصوير الوثائقي، كما تحدث أيضاً عن الفترة الأخيرة في حياته، وكيف يشعر بإيجابية، رغم الأمراض الكثيرة التي يعاني منها.

إلتون جون، بعد بث الفيلم الوثائقي، تحدّث عن رحلته الصحية، وقال مازحاً: "لكي أكون صادقاً معكم، لم يتبقَّ الكثير مني. لم تعد لديّ اللوزتان أو اللحمية أو الزائدة الدودية، وليس لديّ البروستاتا، وعندي مشاكل في الساق اليمنى، واليد اليمنى، واليد اليسرى، تقريباً لم يتبقَّ لديّ غير الساق اليسرى".

ثم وجّه الشكر للجمهور: "لكنني ما زلتُ هنا، وما زلتُ حياً. ولا أستطيع أن أشكركم بما فيه الكفاية، أنتم الأشخاص الذين صنعوني، أريد أن أشكركم لأنكم جعلتموني أسعد رجل في العالم". وتابع حديثه قائلاً: "كما تعلمون، قررت التوقف عن الجولات الغنائية لأنني أبلغ من العمر 77 عاماً، لقد فعلت كل ما يجب القيام به، لقد نجحت، وسافرت هنا وهناك، ولكن الفترة الحالية سأواصل الاستمتاع بالموسيقى".

جوائز في مسيرة إلتون جون

إلتون جون فاز في مشواره المهني بجائزتي أوسكار لأفضل أغنية أصلية "Can You Feel the Love Tonight" من "The Lion King" في عام 1994، و"I’m Gonna Love Me Again" من "Rocketman" في عام 2019.

كما حصل على جائزة توني لأفضل أغنية أصلية لعمل مسرحي "Aida" في عام 2000.

فيما حصد جائزة غرامي خمس مرات عن الأغاني التالية: That’s What Friends Are For عام 1987، و Basque عام 1992، وCan You Feel the Love Tonight عام 1995؛ إضافة إلى Candle in the Wind عام 1998، وAida عام2001.

