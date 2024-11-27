صمويل إل جاكسون: ليس شرفاً الحصول على ترشيح للأوسكار

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - في عالم السينما وصناعة الترفيه، تتنافس الأفلام والنجوم وشركات الإنتاج من أجل الحصول على ترشيح لجائزة الأوسكار المرموقة التي تعترف بأفضل ما قُدم في السينما، وبعد الحصول على الترشيح للأوسكار يعلو الطموح ليكون الهدف التالي هو الحصول على الجائزة.

وعلى الرغم من أن النجوم يعتبرون مجرد الحصول على ترشيحٍ للأوسكار شرف في حد ذاته حتى إن لم يصبهم الحظ للحصول على الجائزة، إلا أن الفنان الأمريكي صامويل إل جاكسون كان له رأي آخر حيث لم يعتبره شرفاً.

صمويل إل جاكسون ورأيه في الحصول على ترشيح للأوسكار

عن الترشيح للأوسكار والفوز بالجائزة، كان لصمويل إل جاكسون رأي آخر يختلف عن الذين يعتبرون أن مجرد الترشيح للأوسكار شرف في حد ذاته، حيث قال في مقطع فيديو من وكالة أسوشيتد برس: "لقد عملنا في هذا المجال لفترة كافية لنعرف أنه عندما يقول الناس، "إنه لشرف لي أن يتم ترشيحي". لا، ليس كذلك، بل إنه شرف لي أن أفوز". واستمر جاكسون في القول: "بشكلٍ عام، إنها مسابقة لم تتطوع بها. لم أذهب إلى هناك حتى أتمكن من إظهار قدراتي. وبعد انتهاء الأمر، يجد الناس صعوبة في تذكر من فاز".

صمويل إل جاكسون وجائزة الأوسكار

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يمتلك الفنان صمويل إل جاكسون مسيرة مهنية طويلة تذخر بالأعمال الفنية التي تركت بصمة قوية في عالم السينما، ولكن على الرغم من ذلك وفوزه بالعديد من الجوائز في الحفلات والمهرجانات، فإنه لم يتم ترشيحه للأوسكار سوى مرة واحدة فقط عام 1995 عن فيلم Pulp Fiction، بينما حصل على جائزة الأوسكار الفخرية في عام 2021.

وفي الصيف الماضي، قال لمجلة Vulture إن الجائزة "لم تكن فخرية" وإنها "شعرت وكأنني أحصل على جائزة أوسكار". وتابع: "لقد كسبتها، وعملت من أجلها. يمكنني أن أذكر أربع حالات أخرى حيث كان من الممكن أن أفوز أو كان يجب أن أفوز أو كان يجب أن أترشح، لكنني بخير مع ذلك. إنها ملكي. لقد حصلت عليها. اسمي مكتوب عليها".

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