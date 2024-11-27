شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق : بعد شهر سنعيش أطول ساعات الليل وأقصر ساعات النهار..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق أنه بعد شهر تقريباً ، تصل الشمس تقريبا لمدار الجدي وهي اقصي نقطة تواصلها الشمس من الناحية الجنوبية وهي مرحلة برد الانصراف .

وأضاف الزعاق من خلال فقرته بقناة العربية ” سنعيش أطول ساعات الليل وأقصر ساعات النهار في السنة ، وهذا في المناطق الشمالية اي الواقع من خط الاستواء وطالع ، اما في المناطق الجنوبية الواقع من خط الستواء ونازل فهم يعيشون عكسنا ، فنحن نعيش في مشتي وهم يعيشون في الصيف .