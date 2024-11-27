شكرا لمتابعة خبر عن راعي إبل: هناك لغة للإبل تستجيب لها مع البشر … فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح صالح الرويلي راعي إبل، الإبل تعرف من يرعاها وتحب من يطعمها ويشربها وتنفر من الذي يحرمها الأكل والشرب.

وقال صالح في مداخلة مع برنامج سيدتي: “هناك لغة للإبل وتستجيب لها مع البشر.. يمكن لأي شخص أن يتعلم كيفية التعامل مع الإبل”.

وأضاف: “لغة الإبل عبارة عن بعض المفردات ويمكن أن تفهمها كل الإبل في العالم” ، مشيرا إلى أن البيئة تؤثر على طبيعة الإبل”.

وتابع: “تربية الإبل من الأمور الطيبة وكلها فوائد للبشر وتعطى حليب.. وأتعامل مع الإبل منذ 30 عاما حيث يملك والدى منها 100 وأنا أحب الصفراء منها هى نوارة القلب”.