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راعي إبل: هناك لغة للإبل تستجيب لها مع البشر … فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح صالح الرويلي راعي إبل، الإبل تعرف من يرعاها وتحب من يطعمها ويشربها وتنفر من الذي يحرمها الأكل والشرب.

وقال صالح في مداخلة مع برنامج سيدتي: “هناك لغة للإبل وتستجيب لها مع البشر.. يمكن لأي شخص أن يتعلم كيفية التعامل مع الإبل”.

وأضاف: “لغة الإبل عبارة عن بعض المفردات ويمكن أن تفهمها كل الإبل في العالم” ، مشيرا إلى أن البيئة تؤثر على طبيعة الإبل”.

وتابع: “تربية الإبل من الأمور الطيبة وكلها فوائد للبشر وتعطى حليب.. وأتعامل مع الإبل منذ 30 عاما حيث يملك والدى منها 100 وأنا أحب الصفراء منها هى نوارة القلب”.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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