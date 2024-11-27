شكرا لقرائتكم خبر الأحساء تجمع بين التراث والمغامرة ضمن تقويم "شتاء السعودية 2024" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأحساء، بثرائها التاريخي وجمال طبيعتها، تعدُّ وجهةً ساحرةً تقدم للعائلات والزوار تجارب فريدة تجمع بين المتعة والثقافة.

يمكن أن تبدأ الرحلة بزيارة مزرعة مرضية، التي تضم قصرًا تراثيًا يعكس الطراز المعماري الأحسائي الأصيل.

للباحثين عن المغامرة والترفيه، تعد مدينة جواثا السياحية خيارًا مثاليًا يجمع بين الترفيه والاسترخاء.

تقدم المدينة مجموعة متنوعة من الوجهات؛ مثل مدينة الألعاب الترفيهية ونادي الطيران الشراعي، إلى جانب مجموعة من المطاعم المميزة.

تتميز المدينة ببحيرتها الجميلة التي تمتد على مساحة 15 مترًا، محاطة بمساحات خضراء واسعة، توفر بيئة مثالية للنزهات العائلية ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال لقضاء أوقات ممتعة.

ومن بين معالم جواثا البارزة عين أبي هريرة، التي تُعد موقعًا أثريًا فريدًا محفورًا في الصخور، وتوفر أجواءً هادئة لمحبي الاسترخاء وسط الطبيعة.

لا تكتمل زيارة الأحساء دون استكشاف قصر صاهود، الذي يعد شاهدًا حيًا على تاريخ المنطقة بهندسته المعمارية الفريدة.

يقدم القصر تجربة ثقافية غنية تأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن. يمكن التجول في غرف القصر، وزيارة المسجد داخله، واستكشاف القبو المخصص للأسلحة، والبئر القديمة، واسطبلات الخيول.

يتميز القصر بتصميمه المبدع، ما يجعله من أبرز الوجهات الأثرية في المنطقة.

علاوةً على ذلك، يمكن للزوار زيارة سوق القيصرية في حي الرفعة بمدينة الهفوف؛ الذي يضم أكثر من 400 محل.

يعكس السوق التراث العمراني للمنطقة الشرقية بتصاميم ممراته المغلقة والمسقوفة، التي تمتاز بارتفاعها، مما يتيح تهويةً وإضاءةً طبيعية.

يعد السوق وجهة مثالية للتسوق والاستمتاع بجو مفعم بعبق الماضي.

وتأتي الأحساء ضمن وجهات تقويم (شتاء السعودية 2024)، ويضم تقويم (شتاء السعودية 2024)؛ الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، سبع وجهات سياحية مميزة هي (العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.

ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكينغ والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية؛ التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter