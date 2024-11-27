شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مشروعاً لتحسين خدمات المياه في الجموم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل محافظ الجموم محمد السبيعي، في مقر المحافظة اليوم، رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية، المهندس محمد الزهراني، لبحث أبرز المشاريع التشغيلية والتنموية التي تنفذها الشركة لخدمة سكان المحافظة.تناول اللقاء استعراض المشاريع الجارية، ومنها تشغيل وصيانة شبكات المياه ومحطات التعبئة، إضافة إلى مناقشة خطة لتنفيذ 11 مشروعاً جديداً بعد استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.كما تم التطرق إلى مطالب واحتياجات سكان المحافظة، حيث شدد المحافظ السبيعي على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.