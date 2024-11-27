بو حبيب: لا إمكانية لوقوع أي مواجهة بين الجيش اللبناني وحزب الله ولم يحدث هذا سابقا

أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، في حديث لـ"الجزيرة"، الى أن "موقف لبنان هو تطبيق القرار 1701 كاملا، والجيش اللبناني بدأ التحرك باتجاه الجنوب".

ولفت بو حبيب، الى أن "الفترة التي تمتد 60 يوما ستسمح لنا بإعطاء دعم للجيش ليكون انتشاره مكتملا وستسمح لنا بإعطاء دعم للجيش ليكون انتشاره مكتملا"، مضيفاً "فترة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ستمتد حتى وصول الرئيس ترمب وتسلم إدارة جديدة".

وذكر أن "مزارع شبعا وتلال كفار شوبا لا تزال نقاطا خلافية، والاتفاق مع الجانب الأميركي هو المرور للتفاوض لاحقا بشأن 13 نقطة حول الشريط الحدودي"، متابعاً "اللجنة الخماسية ستستغرق وقتا لبدء عملها وربما يحتاج ذلك أسبوعا".

وأردف "الاتفاق لا ينص على قيام الجيش الإسرائيلي بفرض الهدنة في الجنوب، والجيش اللبناني وقوة اليونيفيل سيمثلان ردعا ضد أي هجوم من الطرفين"، مضيفاً "الاتفاق لا يعطي إسرائيل أي حق في القيام بأي خرق للمجال الجوي اللبناني، ولا إمكانية لوقوع أي مواجهة بين الجيش اللبناني وحزب الله ولم يحدث هذا سابقا".

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