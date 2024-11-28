رأي فهد زاهد الفني: العشق أصدق من الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد رجل الأعمال فهد زاهد، صاحب لايف ستايلز ستوديوز، على رؤيته الفنية المتميزة من خلال تصريحاته التي تعكس فلسفة عميقة تجاه الفن. وقال: “إن الفن بجميع أنواعه يعتبر عشقًا، والعشق أصدق من الحب في كل شيء”.

وأضاف زاهد أن الفنان الذي يقرر اعتزال الفن بعد الوصول إلى الصدارة ويختار التركيز على مكانته بدلاً من استمرار العطاء، دخل المجال كـ “صنعة” وليس من عشق. وأشار إلى أن أهل الفن الحقيقيين يقولون له: “أنت لست منا”.

جاءت هذه التصريحات في سياق الحديث عن أغنية “عشق” للفنانة نور عز العرب، التي تُعتبر تجسيدًا واضحًا لمعاني العشق الحقيقي في الفن. الأغنية، التي تم إطلاقها قبل عام، حققت نجاحًا بارزًا.

تفاصيل الأغنية:

إخراج : بتول عرفة

: بتول عرفة كلمات وألحان : نور عز العرب

: نور عز العرب توزيع : أحمد شعتوت

: أحمد شعتوت إنتاج: لايف ستايلز ستوديوز

تؤكد هذه الأغنية على رؤية زاهد العميقة تجاه الفن، حيث إن كلماتها ولحنها نابعان من صدقٍ فني واضح، يفرق بين الحب والعشق.