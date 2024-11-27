شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل مرتقب في الكويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عن فرحها بعودتها إلى إحياء أولى حفلاتها في الكويت، يوم 29 تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد غياب عن الساحة الفنية.

وشاركت عبد الوهاب مقطع فيديو يتضمن لقطات سابقة لها على أنغام أغنيتها “الوتر الحساس”، عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، أرفقته بتعليق: “أنا في غاية الفرح والسعادة، لأنني بعد هذه الغيبة سأحيي أولى حفلاتي في الكويت”.

وتابعت: “هل تعلمون ماذا تعني الكويت؟ تعني أفضل “سميعة” وأحباء قلبي، الذين لهم فضل كبير عليّ. أنا قادمة إليكم، يا أجمل ما في حياتي”.

وكانت عبد الوهاب نفت، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إحياءها حفلاً غنائياً في السعودية، مؤكّدةً أن حفليها المقبلين في الكويت والإمارات سيأتيان تباعاً.

وقالت في منشور: ” انتشر للأسف خبر غير صحيح عن إقامة حفل لي في المملكة العربية السعودية، يوم 5 كانون الأول (ديسمبر) 2024. أودّ التأكيد على أن هذا الخبر غير صحيح، على الرغم من شوقي الكبير لجمهوري في السعودية (حبايب قلبي)”.

وأضافت: “الحفلات المقرر إحياؤها حفل (Road Rash) في دولة الكويت يوم 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، وحفل في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 13 كانون الأول (ديسمبر) 2024”.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب أصدرت أخيراً أحدث مجموعاتها الغنائية، التي تضمنت أغاني “بتمنّى أنساك”، و”عسل حياتي”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي؛ و”إللي يقابل حبيبي”، و”هنحتفل”، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي؛ و”مازال على البال”، و”قالك ناسيني” من كلمات تامر حسين، وألحان مدين؛ و”عودتني الدنيا” من كلمات أحمد المالكي، وألحان تامر عاشور؛ و”ابتسمت” من كلمات أحمد حسن رؤول، ومن ألحان أحمد زعيم.