إذاعة الجيش الإسرائيلي: كاتس يرفض توصية بعودة طلبة المدارس بشكل كامل بالجولان والبلدات على حدود لبنان

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يرفض توصية بعودة طلبة المدارس بشكل كامل بالجولان والبلدات على حدود لبنان".

وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "الجبهة الداخلية تقرر إعادة فتح المؤسسات التعليمية بالجولان ابتداء من غد الخميس".

ودخل وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة من فجر الأربعاء بعد عدوان إسرائيلي واسع، مع تسجيل خروقات إسرائيلية للقرار.

وبدأ أهالي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية في العودة إلى منازلهم بعد وقف إطلاق النار، في وقت لم يعد فيه بعد سكان الشمال في المستوطنات الإسرائيلية جراء عمليات حزب الله التي استهدفت المستوطنات ومواقع الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.