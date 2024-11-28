الامارات | الوصل أفضل فريق آسيوي في «النخبة» خارج أرضه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الوصل انطلاقة غير مسبوقة في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا، عقب فوزه على الشرطة العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، على استاد كربلاء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لمباريات النسخة الجديدة التي تحمل اسم «النخبة».

ووصل رصيد «الإمبراطور» إلى 10 نقاط، وهو أعلى معدل من النقاط في دور المجموعات، في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية، بينما أصبح الوصل أفضل فريق في دوري أبطال آسيا للنخبة يحقق نتائج خارج أرضه بفوزه في ثلاث مباريات محققاً العلامة الكاملة، وهي النتيجة نفسها التي حققها الأهلي السعودي، متصدر لائحة الترتيب لمجموعة غرب آسيا، بينما لم يحقق أي فريق في مجموعة شرق آسيا الانتصار في ثلاث مباريات خارج ملعبه.

وتبرز المفارقة في أن الوصل حقق الفوز في ثلاث مباريات فقط، جاءت جميعها خارج ملعبه، على أندية باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد في طشقند، والغرافة القطري بهدفين مقابل هدف في الدوحة، وأخيراً الشرطة العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف في كربلاء، بينما خاض «الفهود» مباراتين على ملعبه، حيث خسر أمام الأهلي السعودي بهدفين دون رد، وتعادل مع السد القطري بهدف لكل فريق.

ولم يحقق الوصل هذا الرصيد من النقاط طوال تاريخه آسيوياً، إذ إن أفضل إنجاز سبق أن حققه كان في نسخة 2008، عندما حصد سبع نقاط في دور المجموعات، كما يُعد الفوز على الشرطة هو الثالث للوصل في تاريخه بنسخة واحدة أيضاً، والثالث خارج ملعبه أيضاً بنسخة واحدة، وهو ما لم يحققه «الأصفر» طوال تاريخ مشاركاته في البطولة الأكبر والأهم للأندية على مستوى قارة آسيا.

وفي الوقت الذي يتساوى الوصل مع الأهلي السعودي في إنجاز الحصول على «العلامة الكاملة» خارج الديار، يُعدّ تحقيق «الإمبراطور» الفوز في ثلاث مباريات خارج ملعبه أكثر صعوبة، خصوصاً أن الفارق كبير بين تجهيزات الفريقين للمسابقة القارية، إذ إن الوصل تبلغ قيمته السوقية 37 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية لفريق الأهلي السعودي 177 مليون يورو، فالنجم الإنجليزي إيفان توني، الذي أحرز هدفَي الفوز على نادي العين في الجولة الماضية، تبلغ قيمته السوقية بمفرده 50 مليون يورو، ما يتفوق على جميع لاعبي الوصل.

واقترب الوصل بشكل كبير من التأهل إلى دور الـ16 بعدما تقدم إلى المركز الرابع، خلف الأندية السعودية الثلاثة، الأهلي (15)، والهلال (13)، والنصر (13)، إذ لدى «الإمبراطور» ثلاث مباريات مقبلة في مرحلة الدوري، أمام كل من الريان القطري، الإثنين المقبل في زعبيل، ثم يواجه النصر السعودي في الثالث من فبراير بالرياض، ويختتم مبارياته بمواجهة الهلال السعودي في 18 فبراير بزعبيل.

من جهته، أبدى المدرب، ميلوش ميلوييفتش، سعادته بالانتصار الذي حققه الوصل على الشرطة العراقي، وقال: «حصلنا على ثلاث نقاط مهمة، حيث إننا حققنا ما خططنا له».

وأضاف في مؤتمر صحافي: «أؤمن بأن تقديمنا مباراة أخرى جيدة سيكون كافياً لتأهل الفريق إلى دور الـ16».

وتابع: «قدم اللاعبون مباراة رائعة، وأظهروا روحاً قتالية عالية، إذ إننا دافعنا بشكل جيد جداً في مواجهة الكرات العرضية التي يتميز بها فريق الشرطة».

وأشار إلى أن التغييرات التي أجراها في الشوط الثاني، أسهمت في استحواذ لاعبي الوصل على الكرة في وسط الملعب، وحصول الفريق على ركلتي جزاء، مشدداً على أحقية «الفهود» في تحقيق الفوز.

. يتساوى الوصل مع الأهلي السعودي في إنجاز الحصول على «العلامة الكاملة» خارج الديار.