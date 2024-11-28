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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلاقا من الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- عندما كان رئيسا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض- بدأت الهيئة بتنفيذ سلسلة من الدراسات المختلفة حول وضع المدينة حينها واحتياجاتها الحالية والمستقبلية من قطاع النقل العام, وتوجَت الهيئة هذه الاستعدادات بوضع (الخطة الشاملة للنقل العام في مدينة الرياض), والتي اشتملت على تأسيس شبكة للنقل بالقطارات وشبكة موازية للنقل بالحافلات, تعمل على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة, بمشيئة الله.

وعلى ضوء هذه الخطة, صدرت الموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطارات - الحافلات) بكامل مراحله وفقا للدراسات المتعددة, وبناءا عليه حددت الهيئة عددا من المعايير التي جرى بموجبها اختيار مسارات شبكة النقل العام, واطلقت أكبر عملية من نوعها في المنطقة لتأهيل الائتلافات العالمية للمنافسة على تنفيذ المشروع, وصدرت الموافقة السامية على ترسية عقود تنفيذ مشروع قطار الرياض.

وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله- أكملت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ مشروع قطار الرياض الذي يعد أضخم مشاريع النقل العام في العالم, كونه يغطي إحدى أكبر عواصم العالم مساحة ضمن مرحلة واحدة, والذي يتكامل مع شبكة (حافلات الرياض) الرافد الرئيسي لشبكة القطار, والناقل الرئيسي للركاب ضمن الأحياء وعبر المدينة, والتي تشكل العنصر الثاني للنقل العام بمدينة الرياض.

خادم الحرمين الشريفين يفتتح مشروع قطار الرياض

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ اليوم الأربعاء 25 جمادى الأولى 1446هـ، الموافق 27 نوفمبر 2024م، مشروع قطار الرياض، الذي يُعد العمود الفقري لـ "شبكة النقل العام بمدينة الرياض" وأحد عناصر منظومة النقل في المدينة.

وشاهد، أيده الله، فيلمًا تعريفيًا عن المشروع الذي يمثّل أحد المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة خلال العهد الزاهر، ويتميز بمواصفاته التصميمية والتقنية العالية، ويتكون من شبكة تشمل 6 مسارات للقطار بطول 176 كيلو مترًا، و85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسة.

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ـ حفظه الله ـ عظيم الشكر والامتنان، لخادم الحرمين الشريفين، أيده الله، على دعمه ورعايته الكريمة لـ"مشروع النقل العام بمدينة الرياض بشقيه القطار والحافلات"، منذ أن كان فكرة حتى تجسد على أرض الواقع، بحمد الله، وفقًا لتوجيهاته الحكيمة بإنجاز المشروع وفق أعلى المواصفات العالمية، وعلى أكمل وجه، ليقدم خدماته لسكان وزوار مدينة الرياض.

وقال سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ: إن "مشروع النقل العام بمدينة الرياض بشقيه القطار والحافلات"، يُعد ثمرة من ثمار غرس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ وانطلاقًا من رؤيته الثاقبة ـ أيده الله ـ عندما كان رئيسًا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

وتجدر الإشارة إلى أن "مشروع النقل العام بمدينة الرياض" قد انطلق من الدراسات المختلفة التي أعدتها ( الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض - الهيئة الملكية لمدينة الرياض حاليًا ) حول الوضع الراهن للمدينة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية من قطاع النقل العام، وتحديد أفضل الحلول والخيارات لتأسيس نظام نقل عام مستديم يتلاءم مع واقع المدينة وخصائصها العمرانية والسكانية والمرورية.

وقد خلصت الدراسات إلى وضع (الخطة الشاملة للنقل العام في مدينة الرياض)، التي اشتملت على تأسيس شبكة للنقل بالقطارات وشبكة موازية للنقل بالحافلات، تعمل على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، وتوجت هذه الخطة بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي "بالموافقة على تنفيذ (مشروع النقل العام في مدينة الرياض - القطار والحافلات)".

وإطلاق الهيئة عملية كبرى لتأهيل الائتلافات العالمية للمنافسة على تنفيذ المشروع، وصدور الموافقة السامية الكريمة على ترسية عقود تنفيذ مشروع "قطار الرياض" على (ثلاثة ائتلافات) تضم أكثر من 19 شركة عالمية كبرى تنتمي لـ 13 دولة.

وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ـ حفظه الله ـ أكملت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ـ بحمد الله ـ إنجاز المشروع الذي يُعد أحد أضخم مشروعات النقل العام في العالم، كونه يغطي كامل مساحة مدينة الرياض ضمن مرحلة واحدة، فضلاً عن طبيعته الدقيقة ومواصفاته التصميمية والتقنية العالية، وانسجامه مع الخصائص الاجتماعية والبيئية والعمرانية لمدينة الرياض وسكانها، إلى جانب ما يسهم به المشروع من عوائد على مدينة الرياض تتجاوز توفير خدمة النقل العام، ورفع مستوى جودة الحياة فيها بشكل عام، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030" .

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن عن مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياض

ابتداءا بتشغيل 3 مسارات تشمل الأزرق والأصفر والبنفسجي

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياض الستة بشكل متتابع، ابتداءً من تشغيل المسارات الثلاثة (المسار الأول "الأزرق": محور شارع العليا – البطحاء) و(المسار الرابع "الأصفر": محور طريق مطار الملك خالد الدولي) و (المسار السادس "البنفسجي": محور طريق عبدالرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين) في يوم الأحد 29 جمادى الأولى 1446هـ (1 ديسمبر 2024م) بمشيئة الله.



ويعقبها بعد أسبوعين يوم الأحد 14 جمادى الآخرة 1446هـ (15 ديسمبر 2024م) تشغيل المسارين (المسار الثاني "الأحمر": طريق الملك عبدالله) و (المسار الخامس "الأخضر": طريق الملك عبدالعزيز)، ثم يتم تشغيل (المسار الثالث "البرتقالي": محور طريق المدينة المنورة) بعد ثلاثة أسابيع من ذلك في يوم الأحد 5 رجب 1446هـ (5 يناير 2025م)، لتكتمل بذلك جميع مسارات شبكة قطار الرياض الستة التي يبلغ طولها الإجمالي 176 كيلومترًا، وجميع محطات الشبكة البالغ عددها 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسة.



ويمكن تحديد الوجهات على رحلات القطار وشراء التذاكر من خلال (تطبيق درب) المتوافر في متاجر التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة، وللمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على مركز الاتصال الموحّد للمشروع على الرقم: (19933)، أو زيارة موقع قطار الرياض على شبكة الإنترنت، أو حسابات المشروع على شبكات التواصل الاجتماعي.

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض يشكر القيادة على إطلاق قطار الرياض

قدَم معالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان, وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض, خالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز, ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض, حفظه الله. بمناسبة افتتاح مشروع قطار الرياض.

وقال معاليه إن مدينة الرياض تقطف اليوم ثمار هذا المشروع الذي سيغير من صورة العاصمة ونمط التنقل لسكانها وزوارها، حيث سيتم تشغيل مسارات شبكة المشروع الستة بشكل متتابع, ابتدءا من تشغيل المسارات الثلاثة (المسار الأول الأزرق: محور شارع العليا – البطحاء) و(المسار الرابع الأصفر: محور طريق مطار الملك خالد الدولي) و(المسار السادس البنفسجي: محور طريق عبد الرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي) ثم تشغيل المسارين (المسار الثاني «الأحمر» طريق الملك عبدالله) و(المسار الخامس «الأخضر»: طريق الملك عبد العزيز) ثم تشغيل (المسار الثالث «البرتقالي»: محور طريق المدينة المنورة) بمشيئة الله.



وأوضح معاليه أنَّ المشروع الذي قامت عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض، يهدف إلى تقديم خدمة نقل عام فعّال ومستدام يعمل على تلبية متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في مدينة الرياض، بما يواكب ما تشهده من نمو سكاني متسارع وتوسع عمراني مطَّرد، وتزايد في أعداد الرحلات المرورية عبر المركبات الخاصة.



وبيّن معاليه أنَّ شبكة قطار الرياض أخذت بعين الاعتبار حجم الحركة المرورية على محاور الطرق والشوارع في المدينة، ومصادر الرحلات ومقاصدها، وحجم الإركاب المتوقع للوسيلة المستخدمة على كل محور، وقياس زمن الرحلة على مسارات النقل العام، والأثر المستهدف على شبكة الطرق في جوانب: الازدحام، واستهلاك الوقود، والتلوث، وغيرها من العناصر ذات الصلة بمنظومة النقل في المدينة.



وأضاف معالي المهندس إبراهيم السلطان إنَّ المشروع إلى جانب أنَّه الأضخم في حجمه، كونه شيّد بأكمله ضمن مرحلة واحدة تبلغ مجموع أطوالها 176 كيلو مترًا و85 محطة، فإنَّه يتميَّز بمواصفاته التصميمية والتقنية العالية، وانسجامه مع الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية لمدينة الرياض، وسيسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل بمدينة الرياض، عبر رفع نسبة استخدام النقل العام في الرحلات اليومية بالمدينة، وتوفير خيارات متعددة للتنقل أمام سكان وزوَّار المدينة, إلى جانب السيارة الخاصة، كما يُسهم المشروع في رفع مستوى جودة الحياة في المدينة من خلال تشجيع السكان على النمط الصحي للحياة، عبر توفير البيئة الملائمة للمشي، والوصول إلى محطات النقل العام، وسط محيط حضري متطوِّر، ومُحاط بالأنشطة التجارية والثقافية والسياحية الجاذبة، فضلاً عن إسهام المشروع في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة البيئية في المدينة عبر الحد من التلوث الناجم عن عوادم السيارات، وتقليص استهلاك الوقود، واستخدام تقنيات حديثة ومتقدمة في عربات القطار والحافلات والمحطات والمنشآت بما يساعد في الحد من استهلاك الطاقة، وينسجم مع مستهدفات برامج "رؤية المملكة 2030".



وفي ختام تصريحه عبّر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن خالص شكره لسكان مدينة الرياض على تفهمهم وتعاونهم في استيعاب متطلبات المشروع الإنشائية، والآثار التي نجمت عنها في سلاسة الحركة في مواقع التنفيذ، كما عبّر عن شكره لشركاء الهيئة من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في مدينة الرياض على تعاونهم ودعمهم، وتسخيرهم جميع الإمكانات للمشروع.



وشكر معاليه فريق العمل في الهيئة الملكية لمدينة الرياض والاستشاريين والائتلافات العالمية، والشركات المحلية والعالمية المشاركة في تنفيذ للمشروع، على جهودهم الدؤوبة التي تكللت بالنجاح في إنجاز المشروع، بحمد الله.

قطار الرياض 6 مسارات تمتد بطول 176 كيلومتر

يشتمل على 85 محطة من بينها 4 محطات رئيسية

مسارات بطول 176 كم ضمن قطارات الرياض

يشكل "مشروع قطار الرياض" العمود الفقري لـ"مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض -القطار والحافلات-" الذي تقوم عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض, ويتكون من شبكة متكاملة تمتد على ستة مسارات رئيسية بطول إجمالي يبلغ نحو 176 كيلومتر, وتتوزع بين ثلاثة مستويات, من بينها مسارات بنسبة 30% على شكل أنفاق تحت الأرض, ومسارات بنسبة 18% على سطح الأرض, ومسارات بنسبة 52% على الجسور.

المسار الأزرق: محور شارع العليا - البطحاء - الحاير بطول 38 كم.

المسار الأحمر: طريق الملك عبدالله بطول 25.3 كم.

المسار البرتقالي: طريق المدينة المنورة بطول 40.7 كم.

المسار الأصفر: طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.5 كم.

المسار الأخضر: طريق الملك عبد العزيز بطول 12.9 كم.

المسار البنفسجي: محور طريق عبد الرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي بطول 29.7 كم.



وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 3.6 مليون راكب يومياً، ويتميز بتكامله مع شبكة الحافلات التي جرى إطلاق شبكتها مؤخراً, ومع بقية منظومة النقل الأخرى في المدينة وتغطية مساراته لمعظم مناطق الكثافات السكانية, ومناطق الجذب المروري, ومنطقة وسط المدينة, ومناطق المرافق الحكومية, والأنشطة التجارية والتعليمية والعلمية والصحية والرياضية والترفيهية, ومطار الملك خالد الدولي ومركز النقل العام وشبكة سكك الحديد, ومركز الملك عبدالله المالي ومشاريع حديقة الملك سلمان, والمسار الرياضي, واستاد الملك فهد الدولي, والمشاريع الكبرى, والعديد من مناطق الجذب والأنشطة والفعاليات في المدينة.

نظام آلي لقيادة القطارات (بدون سائق)

وقد جرى تصميم كافة عناصر المشروع وفق مواصفات تقنية وتصميمية عالية, من أبرزها استخدام نظام القطارات الآلي ( بدون سائق), حيث يتم التحكم في القطارات من خلال "مركز التحكم والتشغيل بنظام النقل العام بمدينة الرياض" الذي جرى إنشاءه ضمن المشروع بجوار موقع المبيت والصيانة الواقع غرب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن, على مساحة 60 ألف متر مربع, ليتولى عمليات تشغيل نظام النقل العام في المدينة بكافة مستوياته, ويحقق التكامل بين شبكتي الحافلات والقطارات, إلى جانب إدارة المركز لعمليات خدمة الركاب, والمراقبة الأمنية والسلامة, الأنسطة الإدارية والتدريب والخدمات المساندة للمشروع.

محطة تمثل قيمة عمرانية مضافة للمدينة

واشتمل المشروع على إنشاء 85 محطة للقطار، من بينها أربع محطات رئيسية يلتقي فيها عدد من مسارات الشبكة, جرى تصميمها وفق تصاميم معمارية حديثة على عدة مستويات، بحيث تتوزع بين 34 محطة علوية و4 محطات على سطح الأرض، و47 محطة تحت سطح الأرض.

وتتميز محطات القطار بشمولها على وسائل الراحة والسلامة والتكييف للركاب وأنظمة معلومات الرحلات وتحتضن بعضها محلات وخدمات تجارية ومواقف للسيارات.

فيما تعد المحطات الأربع الرئيسية في المشروع, وهي: محطة مركز الملك عبد الله المالي، محطة STC، محطة قصر الحكم، والمحطة الغربية) أحد أبرز عوامل الجذب للركاب في المشروع, وذلك لوقوعها في مناطق عالية الكثافة, وعند التقاء عدد من مسارات القطار والحافلات, إضافة إلى تقديمها خدمات متنوعة مساندة لنظام النقل العام, مثل: خدمة العملاء, مواقف السيارات, منافذ بيع التذاكر, ومحلات وخدمات تجارية, وعدد من المطاعم والمقاهي, ومنافذ متاحة للاستثمار.

كما تمثل المحطات الرئيسية الأربع في المشروع "قيمة مضافة" لمشروع النقل العام في مدينة الرياض.

وعاملا لتحسين البيئة العمرانية في المدينة, حيث جرى تصميمها باستخدام مواد مستدامة, مع الاعتناء بالنواحي التشغيلية ومتطلبات الصيانة مستقبلا, وقد أسند تصميم هذه المحطات إلى أربع من أكبر المكاتب الهندسية في العالم, بعد إجراء الهيئة مسابقة معمارية للفوز بتصميم هذه المحطات شاركت فيها كبرى المكاتب من مختلف أنحاء العالم, حيث فازت (شركة زها حديد من بريطانيا) بتصميم محطة (مركز الملك عبدالله المالي - كافد-) وفازت (شركة سنوهيتا من النرويج) بتصميم (محطة منطقة قصر الحكم) فيما فازت (شركة جيربر من ألمانيا) بتصميم (محطة STC) وفازت (شركة دار الدراسات العمرانية من السعودية) بتصميم (المحطة الغربية).

19 موقعا لمواقف السيارات و7 مراكز للمبيت والصيانة

اشتمل المشروع على 19 موقعا لمواقف عامة للسيارات (Park & Ride) على مختلف مسارات شبكة القطار في معظم أجزاء المدينة, بسعات مختلفة تتراوح ما بين 400 و600 سيارة, بهدف تسهيل استخدام شبكة القطار بدلا من استخدام السيارة الخاصة في التنقل داخل المدينة, إلى جانب إنشاء 7 مراكز لمبيت وصيانة القطارات في أطراف مسارات الشبكة بالمدينة.

190 قطارات بتصميم عصري

يضم المشروع 190 قطارًا على 452 عربة, جرى تصنيعها من قبل ثلاثة من أكبر مصنعي عربات القطارات في العالم, هم: (شركة SIEMENS الألمانية), و(شركة BOMBARDIER الكندية) و(شركة ALSTOM الفرنسية) وتتميز بتصميمها العصري التي نفذتها (شركة Avant Premiere of France الفرنسية) والذي جاء على شكل "وجه مبتسم" ليجسد ترحيب قطار الرياض بسكان وزوار المدينة, إلى جانب استخدام لون مختلف لكل مسار على عربات القطار وعلى جوانب الجسور واللوحات الإرشادية ليتمكن الركاب من الانتقال بسهولة بين المسارات في الشبكة.