شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم امرأة.. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

استشهاد فلسطينيين في خان يونس

الدمام - شريف احمد - استشهدت امرأة فلسطينية وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، على شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة بمخيم جباليا، باستشهاد امرأة وإصابة 5 على الأقل بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال القطاع.كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، استهدف تجمعًا للفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم البريج وسط القطاع، ترافق ذلك مع قصف إسرائيلي مكثف على شمال مخيم النصيرات.

مواجهات في الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية، اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة ديراستيا، وسط إطلاق نار وقنابل غازية تجاه الفلسطينيين.



44282 شهيدًا

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 44282 شهيدًا و104880 مصابًا.وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وصل منها 33 شهيدًا و134 جريحًا خلال الساعات الـ24 الماضية.