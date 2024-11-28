أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تتصدر الترند في أحدث ظهور لها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 01:23 صباحاً - برشاقة لافتة، أطلت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري من خلال صورة لها نشرتها عبر حسابها على إنستغرام تصدرت الترند، علماً أن أنجيلا مقلّة بالظهور على السوشيال ميديا. ونادراً ما تشارك صوراً لها أو فيديوهات لها عبر حسابها على إنستغرام حيث يقتصر الأمر على عدد قليل من صورها منفردة وصورة وهي تقبّل ابنتها ميلانا بذكرى احتفالها بميلاد ابنتها الثامن في يونيو الفائت والعديد من المنشورات التي تشير إلى عِبَرٍ ومعانٍ عميقة في الحياة.

بدت أنجيلا بشارة برشاقة لافتة



نشرت مؤخراً أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري صورة لها عفوية من داخل المصعد بينما كانت تلتقط صورة سيلفي. وظهرت بجانبها ابنتها الصغرى ميلانا من دون أن تظهر ملامح وجهها. وبدت أنجيلا بإطلالة بسيطة حيث ارتدت سروال جينز وتيشرت وجاكيت باللون الأسود. ونسقت معهما كاسكيت بنفس اللون الأسود. وبدت برشاقة لافتة بعد أن فقدت الكثير من وزنها. وأطلت بماكياج ناعم وبسيط وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها. وحظيت الصورة بالعديد من التعليقات التي أثنت على جمالها. وتعرّف أنجيلا بشارة عن نفسها أنها أم لابنتين هما ميشال وميلانا وهما محور حياتها..

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أنجيلا بشارة وابنتاها ميشال وميلانا كفوري



وكانت أنجيلا بشارة نشرت في سبتمبر الفائت صورة عبر ستوري حسابها على إنستغرام جمعتها بابنتها ميشال كفوري بمناسبة يوم ميلادها. ووضعت على الصورة رقم 13 باللون الأزرق وهو عمر ابنتها التي أصبحت تبلغ الثالثة عشرة من عمرها. وكتبت تعليقاً " يوم ميلاد سعيد حبيبتي". ووضعت على خلفية الصورة أغنية I Adore You . وكانت الأم أنجيلا بشارة وابنتها ميشال ترفعان كلتيهما في الصورة شارة النصر. وبدت ميشال شابة جميلة تحمل الكثير من ملامح والدها الفنان وائل كفوري.

أنجيلا بشارة وابنتها ميشال- الصورة من ستوري حساب أنجيلا على إنستغرام



وشاركت أنجيلا بشارة أيضاً في يونيو الفائت صورة تجمعها بابنتها ميلانا أثناء احتفالها بيوم ميلادها الثامن. وبدت تقبل ابنتها التي لم تظهر ملامح وجهها في الصورة. وكانت الأم وابنتها أمام قالب الحلوى باللون الزهري الذي حمل اسم ميلانا والرقم 8 للدلالة على أنها بلغت الثامنة من عمرها.

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تجدر الإشارة إلى أن وائل كفوري تزوج من أنجيلا بشارة في العام 2011 مدنياً في قبرص. ورزقا بابنتهما الكبرى في 14 سبتمبر والذي يصادف نفس يوم ميلاد والدها وائل. وتحمل الإبنة الكبرى لوائل نفس اسمه ألا وهو ميشال كفوري.

وفي الأول من يونيو عام 2016 رزق وائل بابنته الثانية وأطلق وزوجته عليها اسم ميلانا. وانفصل وائل كفوري وزوجته أنجيلا بشارة في العام 2019.

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