أحمد العوضي خيال محترف من كواليس فهد البطل

هكذا ظهر العوضي بالكواليس

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - كشف الفنانعن أول فيديو من كواليس مسلسله الجديد "فهد البطل"، والذي يواصل ‏تصويره حالياً للعرض في موسم دراما رمضان 2025.‏وعبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" قام الفنان أحمد العوضي بنشر مقطع ‏فيديو من كواليس المسلسل ظهر من خلاله وهو يمتطي مهره ثم انطلق بها ليبرز ‏مهارته المدهشة في ركوب الخيل بجانب موهبته الفنية التي برزت في أعماله الدرامية والسينمائية ‏في الآونة الأخيرة.‏وأرفق العوضي تعليقًا بمقطع الفيديو يوعد به الجميع بمشاهدة مسلسل مميز حيث قال: "فهد البطل ‏نازل يدغدغ باذن الجبار ‏.. مش كل مهره ترتخي بإيد خيال".‏

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شخصية أحمد العوضي في "فهد البطل"

أحمد العوضي ومشاركة مميزة برمضان 2024‏

وكان قد علمت "الخليج 365" أن المسلسل ينتمي إلى الأعمال الشعبية أكثر من كونه عملاً صعيدياً، ‏ولا سيما أن الصعيد ليس محور الأحداث، حيث يجسد العوضي شخصية شاب من محافظة المنيا ‏بمصر ترك قريته وسافر إلى القاهرة واستقر فيها، وهناك تبدأ حكايته، إلا أن ماضيه في الصعيد ‏سيظل يطارده خلال الأحداث، وذلك قريب مما قدمه العوضي في مسلسل "ضرب نار" الذي تم عرضه ‏في شهر رمضان قبل الماضي."فهد البطل" من تأليف محمود حمدان الذي قدَّم مع أحمد العوضي مسلسل "حق عرب" في موسم ‏رمضان الماضي 2024. ‏في حين يتولى الإخراج المخرج محمد عبد السلام، ويشارك في البطولة بجانب أحمد العوضي كل من: ‏أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، وعدد آخر من ‏الفنانين.قدممسلسل "حق عرب" في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: دينا فؤاد، رياض ‏الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح ‏السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر ‏شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل ‏فاروق.‏لقراءة المزيد: محاولات لاستغلال اسمي أحمد مكي وأحمد العوضي.. ما القصة؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».