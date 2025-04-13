بيل غيتس يكشف عن نصيب أبنائه في ثروته.. الرقم مفاجأة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أبريل 2025 11:49 صباحاً - بيل غيتس هو واحدٌ من أغنى أغنياء العالم، تتعدى ثروته المليارات، ويُكتب اسمه في قائمة أثرياء العالم. وقد يظن الكثير أن هذه الأموال سوف تذهب لأبنائه بعد وفاته، إلا أن بيل غيتس فجَّر مفاجأة وكشف أنه لن يترك من ثروته لأبنائه سوى جزء ضئيل جداً، في أثناء استضافته في بودكاست Figuring Out with Raj Shamani.

هذا ما سيحصل عليه أبناء بيل غيتس بعد وفاته

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في أثناء حلوله ضيفاً على بودكاست Figuring Out with Raj Shamani، كشف بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، البالغ من العمر 69 عاماً، أنه سيترك فقط ما يعادل أقل من 1% من ثروته -التي تبلغ حالياً 102.2 مليار دولار، وفقاً لقائمة فوربس لأثرياء العالم لعام 2025- لأبنائه وهم: جينيفر "28 عاماً"، فيبي "22 عاماً"، وابنه روري "25 عاماً"، من زوجته السابقة ميليندا فرينش غيتس، حيث قال: "حظي أبنائي بتربية وتعليم ممتازين، لكنهم سيحصلون على أقل من 1% من إجمالي الثروة؛ لأنني قررت أن ذلك لن يكون منفعة لهم".

وكشف بيل أنه لا يهتم بتولي أيٍّ من أبنائه إدارة أعمال العائلة؛ فهو فقط يريد منهم أن يحققوا مكاسبهم ونجاحهم الخاص بهم وأن يكونوا مؤثرين، وألَّا يطغى عليهم الحظُّ المذهل والحظُّ السعيد الذي حظي به.

وعلى الرغم من أن نسبة الميراث ضئيلة جداً؛ فإن ميراث أبنائه سيعادل أكثر من مليار دولار لكل واحدٍ منهم.

مركز بيل غيتس بين أثرياء العالم

يحتل بيل غيتس المركز الثالث عشر بين الأشخاص الأكثر ثراءً في العالم، خلف إيلون ماسك، الذي يتصدر القائمة، وآخرين، بمن في ذلك مارك زوكربيرغ الذي يأتي في المركز الثاني وجيف بيزوس في المركز الثالث.

ومن الجدير بالذكر أن بيل غيتس صرَّح بأنه يعتزم التبرع بكل ثروته تقريباً لمؤسسة غيتس، التي أسسها هو وطليقته عام 2000، وكتب بيل على X: "من واجبي أن أُعيد مواردي إلى المجتمع بطرق تُحدث أكبر تأثير في الحد من المعاناة وتحسين حياة الناس".

كما أنه تعهد منذ فترة طويلة بالتبرع بمعظم ثروته لمعالجة المشاكل الاجتماعية، بحسب ما صرح به لشبكة CNN عام 2024، حيث أعلن أنه يتبرع بأمواله بمعدل 9 مليارات دولار سنوياً. وكشف عن أنه لديه ما يكفيه لنفقاته الشخصية، وأنه سيكون فخوراً عندما يُرفع اسمه من قائمة أثرياء العالم.

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