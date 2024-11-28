شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يحضر تصوير حلقة "Gen z" بحضور وزير التعليم العالى وقيادات الشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تصوير حلقة لبرنامج (Gen z)، الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث كان في استقباله الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الشركة المتحدة على رأسهم الدكتور أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة، وسيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة، ونشوى جاد، رئيس مجلس إدارة واتش ات.

وأعرب الفريق كامل الوزير عن سعادته البالغة بحضوره لبرنامج (Gen z) ومشاركة الشباب في إحدى حلقات البرنامج خاصة وأن الشباب في كل أمة هم قلبها النابض، وسرّ نهضتها، وعنوان تقدمها، وأمل مستقبلها مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارتي النقل والصناعة للأجيال الشابة من المهندسين والعمال وتدريبهم على أحدث أنواع التكنولوجيا والدفع بهم في الصفوف الأولى، خاصة وأنهم الركيزة الأساسية في استمرار تنفيذ المشروعات القومية والنهوض بقطاعي النقل والصناعة.

وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير بفكرة البرنامج خاصة وأن ريادة الأعمال والبحث العلمي والابتكار تسهم في إيجاد أفكار متنوعة ومتميزة تساهم في نهضة المجتمع في شتى المجالات.

وفي حديثه مع الشباب المشاركين في الحلقة، أكد الوزير أن شباب مصر دائما ما يثبت قدرته الكبيرة على الابتكار والإبداع، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تقف بكل قوة وراء هذه النماذج الرائعة من الشباب المبتكرين والمبدعين، مشددا على ضرورة الاستمرار في السعي نحو خدمة الوطن والاطلاع الدائم عل كافة الانجازات التي تتحق على أرض مصر بسواعد أبنائها وشبابها.

وناقش نائب رئيس الوزراء مع الفرق المشاركة في الحلقة مشاريعهم المبتكرة، وأبدى إعجابه بالمشاريع التي تمس احتياجات فئات مختلفة من المجتمع.

يذكر أن برنامج (Gen z) هو برنامج لريادة الأعمال والبحث العلمي خاص لطلاب الجامعات يقدمه الإعلامي أحمد فايق، يشارك فيه طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجيا، حيث شارك في المسابقة بمرحلتها الأولى 25 ألف طالب تسابقوا للحصول على دعم قيمته 100 مليون جنيه، مقسمة إلى 50 مليون جنيه مقدمة من صندوق دعم المبتكرين والنوابغ، و50 مليونا من صندوق تحيا مصر، ويشارك في لجنة التحكيم مجموعة كبيرة من العلماء ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى، وسوف تذاع الحلقة قريبا على شاشة قناة دي إم سي ومنصة واتش ات.



الفريق كامل الوزير مع قيادات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية



المشاركين في برنامج gen z